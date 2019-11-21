У Києві проходить віче гідності (трансляція)



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Фото: Михайло Глуховський, Главком

В акції беруть участь близько 3-5 тис. людей

Сьогодні, 21 листопада, у Києві на Майдані Незалежності проходить віче «У нас є гідність».

У центрі столиці зібралися тисячі людей, що вимагають зупинити розведення військ і сил на лінії розмежування, а також скасувати реалізацію «формули Штайнмайера».

Активісти вийшли з плакатами «Не продається», «Банду геть», «Ні репресіям», «Досить нас розводити».

Також люди стоять з фотографіями загиблих під час Революції Гідності у 2014 році.

Крім прапорів України, учасники віче обклеїли одяг жовтим скотчем, який, за задумом організаторів, символізує боротьбу українців за державу і свободу.

Захід проходить мирно, на віче чергують правоохоронці та карета Швидкої допомоги.

Віче організовано громадськими діячами з «Руху опору капітуляції».

Для забезпечення громадського порядку в місті Києві з нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи залучено близько 1,3 тис. військовослужбовців Національної гвардії України.

Службу гвардійці несуть спільно з рятувальниками, вибухотехніками, кінологами та працівниками Національної поліції в посиленому режимі.

Фото: Михайло Глуховський, Главком

Крім цього, нацгвардійці залучаються до несення служби в інших регіонах України. Проведення масових заходів планується протягом трьох днів з 21 по 23 листопада по всій країні.

Як повідомлялось, Об'єднання «Рух опору капітуляції» закликало українців прийти у День гідності та свободи 21 листопада на Майдан Незалежності в Києві й взяти участь у Віче гідності. Мета заходу - «захистити свободу, національну ідентичність, демократію та цивілізаційний вибір України».

Організатори віче також закликали «без партійних прапорів» долучитись до заходу усіх представників патріотичних сил.

Нагадаємо, День гідності і свободи відзначається щороку 21 листопада згідно з указом президента від 13 листопада 2014 року. Його встановлено на честь початку двох знаменних і доленосних подій у новітній українській історії: Помаранчевої революції 2004 року та Революції гідності 2013 року.