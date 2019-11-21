  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ігор Луценко

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування

    • Ігор Луценко

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Щоб оцінити Майдан, треба спочатку домовитися про шкалу оцінок - Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Щоб оцінити Майдан, треба спочатку домовитися про шкалу оцінок

    Хто відчуває, що життя існує ДЛЯ чогось – зрозуміє ті вогненні наші дні

    Буває таке, що великі масиви нашого часу нічого не варті, бо проходять без подій, у монотонній циклічності. І навпаки – кілька днів, годин або хвилин наповнені сенсом настільки, що саме їх кличуть «життям», ради якого власне, ми і народилися.

    Все, що було до того, слід вважати підготовкою або визріванням. Важче з тим, що далі – повернутися з високих висот назад, у старі кола, маючи на губах присмак вогненних поцілунків.

    Не в усіх є сили, не усі бачать сенс потім комусь щось доводити. Але істина полягає у тому, що боротьба за правду не припиняється ні через 10, ні через 20 років. Пройдуть ці роки, і на нас литимуть бруд і брехню так само, як лили 5 років тому – достатньо подивитися на приклад УПА, про яких брешуть уже треті чи четверті покоління брехунів.

    1 з 61
    на весь екран згорнути
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування
    Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування

    Так, от хочу нагадати усім коротко, що сталося. 21 листопада молодь вийшла за право України робити свій вибір, 30-го їх жорстоко побили менти, і 1 грудня почалося (здебільшого мирне) повстання проти ментівського свавілля.

    Повстання влада намагалася придушити силою у ніч з 10 на 11 грудня, а також зупинити тодішня політична опозиція методом втягування у всілякі переговори і угоди. Після кривавого штурму силами СБУ і МВС 18 лютого, після масового розстрілу 20 лютого опозиція і європейські країни протиснули угоду з Януковичем про капітуляцію Майдану.

    Утім, Янукович злякався і утік, тодішня опозиція миттєво взяла владу, і життя України повернулося у звичне русло, народ як суб’єкт залишив сцену політики, до наступного разу, ці всі «вибори», звісно, ніякого стосунку ніколи не мали і не мають до волевиявленя. Темою історії стала збройна навала росіян, котрі скористалися моментом найбільшої нашої слабкості.

    ***

    Щоб оцінити Майдан, треба спочатку домовитися про шкалу оцінок. Вона доволі проста. Хто цінує миску баланди як безпечну, гарантовану основу існування, буде Майдан засуджувати. Хто відчуває, що життя існує ДЛЯ чогось – зрозуміє ті вогненні наші дні.

    Джерело: блог Ігоря Луценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    МВС СБУ вибори Революція Гідності Небесна сотня (Євромайдан)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Олексій Арестович
    Олексій Арестович

    військовий експерт

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    Олег Тітамир
    Олег Тітамир

    Президент ГО «Українська організація захисту споживачів послуг»

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ