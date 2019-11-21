Майдан засуджують ті, хто цінує миску баланди як гарантовану основу існування

Ігор Луценко Народний депутат 8 скликання

Ігор Луценко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Щоб оцінити Майдан, треба спочатку домовитися про шкалу оцінок

Хто відчуває, що життя існує ДЛЯ чогось – зрозуміє ті вогненні наші дні

Буває таке, що великі масиви нашого часу нічого не варті, бо проходять без подій, у монотонній циклічності. І навпаки – кілька днів, годин або хвилин наповнені сенсом настільки, що саме їх кличуть «життям», ради якого власне, ми і народилися.

Все, що було до того, слід вважати підготовкою або визріванням. Важче з тим, що далі – повернутися з високих висот назад, у старі кола, маючи на губах присмак вогненних поцілунків.

Не в усіх є сили, не усі бачать сенс потім комусь щось доводити. Але істина полягає у тому, що боротьба за правду не припиняється ні через 10, ні через 20 років. Пройдуть ці роки, і на нас литимуть бруд і брехню так само, як лили 5 років тому – достатньо подивитися на приклад УПА, про яких брешуть уже треті чи четверті покоління брехунів.

Джерело: блог Ігоря Луценка

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