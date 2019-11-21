День Гідності і Свободи: поліція розповіла про заходи безпеки під час акцій



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МВС робить усе можливе, щоб заходи пройшли спокійно по всій країні

Національна поліція України готова до забезпечення порядку під час масових заходів, присвячених Дню Гідності і Свободи.

Про це під час наради 20 листопада повідомив голова НПУ Ігор Клименко, інформує пресслужба МВС.

«Національна поліція готова до забезпечення безпеки під час масових заходів. Звертаю увагу особового складу та керівників на те, щоб не допустили провокації під час акцій», - зазначив Клименко.

У свою чергу перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що поліція, нацгвардійці, рятувальники, підрозділи вибухотехніків та кінологів, а також поліція діалогу готові до проведення масових заходів.

«Лише у Києві в ці дні планується проведення п’яти акцій. Ми будемо залучати достатню кількість правоохоронців», - наголосив заступник міністра.

Яровий додав, що ситуаційні центри Нацполіції вже розпочали свою роботу.

«Особисто звертаюся до кожного керівника підрозділу – максимально відслідковуйте оперативну ситуацію та будьте готові на неї реагувати, чітко дотримуйтесь координації та взаємодії», - зазначив Яровий.