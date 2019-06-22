У Києві прощаються із Тимчуком



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Поховають Тимчука на його батьківщині - у місті Бердичеві

У церемонії прощання з Тимчуком, яка проходить в Будинку офіцерів, беруть участь близько півтори сотні людей

У Будинку офіцерів в Києві 22 червня проходить прощання з депутатом від «Народного фронту», координатором групи «Інформаційний спротив» Дмитром Тимчуком.

Участь у церемонії беруть близько півтори сотні людей, повідомляє Укрінформ.

Попрощатися з Тимчуком прийшли його колеги-парламентарі, зокрема голова Верховної Ради Андрій Парубій, представники партії та фракції «Народний фронт», серед яких - лідер партії Арсеній Яценюк, голова фракції Максим Бурбак, депутати Антон Геращенко, Леонід Ємець, Сергій Висоцький, Павло Пинзеник, Вікторія Сюмар.

Також присутні колишній секретар РНБО Олександр Турчинов, міністр освіти Лілія Гриневич, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Як відомо, поховають Тимчука на його батьківщині - у місті Бердичеві.

Нагадаємо, народного депутата Дмитра Тимчука знайшли застреленим у своїй квартирі 19 червня.

Головною версією смерті Тимчука слідство називає самогубство. Разом із тим, у МВС не виключають, що Тимчука було вбито, однак розглядають і інші версії, серед яких - необережне поводження зі зброєю. Справа відкрита за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

В коментарі «Главкому» військовий експерт Ігор Романенко підкреслив, що не вірить у те, що Тимчук міг застрелитися випадково під час чистки зброї. У свою чергу у «Народному фронті» припускають, що загибель Тимчука - це замасковане вбивство.

У нардепів є свої версії щодо загибелі Тимчука.