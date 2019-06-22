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    Тимчука поховають сьогодні в Бердичеві

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    Тимчука поховають сьогодні в Бердичеві

    Вранці в суботу о 10 годині в Будинку офіцерів у Києві розпочнеться церемонія прощання з нардепом Дмитром Тимчуком

    В суботу, 22 червня, у Бердичеві Житомирської області відбудуться похорони народного депутата від «Народного фронту», координатора групи «Інформаційний опір» Дмитра Тимчука.

    Про це повідомили в Бердичівській міській раді, пише УНІАН.

    «В місті Бердичів, на батьківщині, поховають народного депутата і військового журналіста Дмитра Тимчука», - зазначили у міськраді.

    Вранці в суботу о 10 годині в Будинку офіцерів у Києві розпочнеться церемонія прощання з Тимчуком.

    Нагадаємо, народного депутата Дмитра Тимчука знайшли застреленим у свої квартирі 19 червня.

    Головною версією смерті Тимчука слідство називає самогубство. Разом із тим, у МВС не виключають, що Тимчука було вбито, однак розглядають і інші версії, серед яких - необережне поводження зі зброєю. Справа відкрита за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

    В коментарі «Главкому» військовий експерт Ігор Романенко підкреслив, що не вірить у те, що Тимчук міг застрелитися випадково під час чистки зброї. У свою чергу у «Народному фронті» припускають, що загибель Тимчука - це замасковане вбивство.

    У нардепів є свої версії щодо загибелі Тимчука. 

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