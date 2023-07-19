Головна Новини
search button user button menu button

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
фото: glavcom.ua

Громадянам слід негайно пройти в укриття

 У столиці, а також в центральних, північних і східних областях оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку в північних та центральних областях.

«Загроза імовірних пусків крилатих ракет з літаків Ту-22м3», - інформують військові, закликаючи не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Вже близько 00:20 військові заявили про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА у Донецькій, Дніпропетровській та Сумській областях. Пізніше про загрозу ворожих дронів попередили мешканців Харківської, Полтавської та Запорізької областей.

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога фото 1

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Контрнаступ ЗСУ уповільнюється. Міноборони назвало причину
28K
Вихід із зернової угоди – «чорний лебідь» для Росії
28K
Чи буде Росія топити військовий флот Туреччини?
23K
Патріарх Кирило заявив, що УПЦ МП належить до Російської православної церкви
19K
Речник проєкту «Хочу жити» розповів, як росіяни здаються у полон
17K
Підрив Кримського моста. Окупанти екстрено будуватимуть тимчасову переправу

Новини

19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
Сьогодні, 00:08
Спека та подекуди дощі з грозами: прогноз погоди на 18 липня
Вчора, 06:01
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:11
Прикордонники отримали цілий автопарк від фонду MK Foundation (фото)
16 липня, 11:17
Окупанти атакують «Шахедами» і намагаються зупинити ЗСУ: де тривають важкі бої
15 липня, 06:42

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту