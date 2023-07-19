У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога

Громадянам слід негайно пройти в укриття

У столиці, а також в центральних, північних і східних областях оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку в північних та центральних областях.

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«Загроза імовірних пусків крилатих ракет з літаків Ту-22м3», - інформують військові, закликаючи не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Вже близько 00:20 військові заявили про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА у Донецькій, Дніпропетровській та Сумській областях. Пізніше про загрозу ворожих дронів попередили мешканців Харківської, Полтавської та Запорізької областей.