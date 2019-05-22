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    У Києві вперше вручили премію імені Гонгадзе

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    Першим лауреатом премії імені Гонгадзе став Вахтанг Кіпіані - У Києві вперше вручили премію імені Гонгадзе
    Першим лауреатом премії імені Гонгадзе став Вахтанг Кіпіані

    Вахтанга Кіпіані обрали з-поміж трьох медійників, які увійшли до короткого списку премії

    Вахтанг Кіпіані – журналіст та історик, викладач, головний редактор онлайн-видання «Історична правда» й автор однойменної програми на телаканалі Zik, засновник у 2015-му Музею-архіву преси отримав журналістську премію імені Георгія Гонгадзе.

    Премію вручили 21 травня в Києві. Вахтанга Кіпіані обрали з-поміж трьох медійників, які увійшли до короткого списку премії. Трьох людей для короткого списку капітула журі обирала серед 21 претендента.

    Премію за новаторство в журналістиці імені Георгія Гонгадзе започаткував цього року український ПЕН-клуб. Оцінюють медійників журі з дев’яти осіб, куди входять представники українського ПЕН-клубу, медіаексперти та фахівці з різних сфер, що займаються питаннями свободи слова.

    Переможець отримає 3 тисячі американських доларів.

    Серед критеріїв оцінювання претендентів – професійність, компетентність, відданість принципам і цінностям незалежної журналістики, суттєвий внесок у розвиток окремого жанру або журналістики загалом, а також створення матеріалів, що призвели до розуміння або вирішення проблем у суспільстві.

    Вахтанг Кіпіані – лауреат багатьох журналістських премій і нагород, зокрема, «Телетріумф», премії імені Олександра Кривенка «За поступ у журналістиці», а також почесного звання «Заслужений журналіст України».

    21 травня загиблому журналісту Гонгадзе мало би виповнитись 50 років.

    Джерело: Радіо Свобода

    журналіст
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