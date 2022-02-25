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    У Києві взяли у полон окупантів, переодягнутих у форму Збройних Сил

    Окупанти з ковбасою просили у рятувальників дати їм цивільний одяг - У Києві взяли у полон окупантів, переодягнутих у форму Збройних Сил
    Окупанти з ковбасою просили у рятувальників дати їм цивільний одяг

    Росіяни прийшли до пожежників, щоб попросити перевдягнутися у щось цивільне

    У Києві співробітники ДСНС разом з поліцейськими роззброїли та взяли у полон двох російських окупантів, інформує Служба.

    «Сьогодні у Києві до 44-ї ДПРЧ завітали гості... І представилися вони бійцями ЗСУ, показавши якісь посвідчення, проте не дали пересвідчитися у їх достовірності. Були вони у нашій формі Збройних сил, у бронежилетах, з автоматами та ковбасою», - йдеться у повідомленні.

    Чоловіки прийшли до пожежної частини, щоб попросити перевдягнутися у щось цивільне, а ще краще - у пожежні бойовки.

    «Рятувальники нікого не лишають у біді, тому, звичайно, знайшли для гостей старий одяг. А паралельно подзвонили у поліцію. Не встигли наші гості натягнути штани, як правоохоронці та добровольці, які оперативно прибули на виклик, вже поклали молодиків обличчям на підлогу», - інформують у ДСНС.

    Затримані «виявилися не тими, за кого себе видавали».

    Зараз такий важкий час, що краще десять разів перевірити тих, хто рветься до вас у гості без запрошення.

    Теги: Київ ЗСУ ДСНС війна полон рятувальники
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    У Києві взяли у полон окупантів, переодягнутих у форму Збройних Сил