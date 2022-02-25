Полонений російський солдат зателефонував батькам: Мам, я в плену на Украине
Військовому російської армії дали можливість зв'язатися з батьками
Українські захісники затримали чергового полоненого і надали йому можливість поспілкуватися з батьками.
– Мам, я в плену
– Где?
– На Украине в плену
– Зачем ты туда поехал?
– Я не знаю, нас подняли и сказали ехать. Все поехали.
Нагадаємо, на Київщині загинуло четверо мирних жителів і 15 поранено внаслідок авіаудару. Як раніше повідомлялося, на Київщині у селі Гаврилівка лунали вибухи, є жертви серед населення. Як відомо, військові підірвали під Києвом мости, щоб зупинити ворога (фото). Також повідомлялося, окупанти спробують прорватися на танках до Києва.
Удень 25 лютого президент України Володимир Зеленський виступив із черговим зверненням щодо ситуації із російським вторгненням станом на обідню пору цього дня.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей.
До слова, НАТО продовжить озброювати Україну.