У Києві затримали громадянина Киргизстану, якого підозрюють у тероризмі
- Сьогодні, 17:35
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Іноземця розшукували правоохоронні органи Киргизстану за тероризм та участь у незаконних збройних формуваннях
Учора в аеропорту «Бориспіль» прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» затримали громадянина Киргизстану, який розшукується Інтерполом за підозрою у тероризмі. Про це повідомляє відділ взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України.
«Під час оформлення пасажирів рейсу «Баку – Київ» співробітниками прикордонного відомства на громадянина Киргизстану спрацювала міжнародна база даних Інтерполу. Як з’ясувалось, іноземця розшукували правоохоронні органи Киргизстану за тероризм та участь у незаконних збройних формуваннях», - йдеться у повідомленні.
За цим фактом поінформовано українське бюро Інтерполу в місті Києві. Затриманого іноземця передано працівникам Нацполіції.
Минулого тижня повідомлялося, що СБУ спіймала азербайджанського бандита.