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    У Києві затримали громадянина Киргизстану, якого підозрюють у тероризмі

    Іноземця розшукували правоохоронні органи Киргизстану за тероризм та участь у незаконних збройних формуваннях
    Учора в аеропорту «Бориспіль» прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» затримали громадянина Киргизстану, який розшукується Інтерполом за підозрою у тероризмі. Про це повідомляє відділ взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України. «Під час оформлення пасажирів рейсу «Баку –
    • Сьогодні, 17:35
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    Іноземця розшукували правоохоронні органи Киргизстану за тероризм та участь у незаконних збройних формуваннях

    Учора в аеропорту «Бориспіль» прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» затримали громадянина Киргизстану, який розшукується Інтерполом за підозрою у тероризмі. Про це повідомляє відділ взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України.

    «Під час оформлення пасажирів рейсу «Баку – Київ» співробітниками прикордонного відомства на громадянина Киргизстану спрацювала міжнародна база даних Інтерполу. Як з’ясувалось, іноземця розшукували правоохоронні органи Киргизстану за тероризм та участь у незаконних збройних формуваннях», - йдеться у повідомленні.

    За цим фактом поінформовано українське бюро Інтерполу в місті Києві. Затриманого іноземця передано працівникам Нацполіції.

    Минулого тижня повідомлялося, що СБУ спіймала азербайджанського бандита.

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