У Києві згоріла СТО після вибуху газового балона
- Сьогодні, 20:47
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Внаслідок інциденту ніхто не постраждав
На вулиці Радищева, у Києві на СТО під час заміни газового балона, згоріли чотири автівки. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.
«Правоохоронці встановили, що під час заміни газової установки на одному з автомобілів вибухнув балон із газом. У результаті інциденту ніхто не постраждав. Пошкоджені чотири автомобілі та приміщення СТО», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляється, відомості про подію зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Солом’янського управління поліції. Поліція з’ясовує деталі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві, на вулиці Обухівській, горить гуртожиток де живуть переселенці з Донбасу.