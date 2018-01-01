У Києві згоріла СТО після вибуху газового балона

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав

На вулиці Радищева, у Києві на СТО під час заміни газового балона, згоріли чотири автівки. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва. «Правоохоронці встановили, що під час заміни газової установки на одному з автомобілів вибухнув балон із газом. У результаті інциденту ніхто не постраждав. Пошкоджені чотири автомобілі та приміщення



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Внаслідок інциденту ніхто не постраждав

На вулиці Радищева, у Києві на СТО під час заміни газового балона, згоріли чотири автівки. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«Правоохоронці встановили, що під час заміни газової установки на одному з автомобілів вибухнув балон із газом. У результаті інциденту ніхто не постраждав. Пошкоджені чотири автомобілі та приміщення СТО», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, відомості про подію зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Солом’янського управління поліції. Поліція з’ясовує деталі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві, на вулиці Обухівській, горить гуртожиток де живуть переселенці з Донбасу.