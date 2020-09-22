Вкрав авто – до в'язниці. Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за крадіжку машин



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Якщо угон авто здійснили за допомогою електронних пристроїв або якщо вартість авто становить від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів, злодію загрожує від 3 до 5 років тюрми

Відтепер незаконне заволодіння транспортним засобом карається позбавленням волі на строк від трьох до 12 років

Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до статті 289 Кримінального кодексу України щодо протидії незаконному заволодінню транспортним засобом». Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Згідно з документом, за викрадення автомобіля будуть карати позбавленням волі.

У законі йдеться, що відтепер незаконне заволодіння транспортним засобом карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

«У разі якщо угон авто здійснили за допомогою електронних пристроїв для втручання в роботу технічних засобів охорони або якщо вартість авто становить від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 105 100 до 262 750 гривень), порушнику загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої», – йдеться у документі.

Також наголошується, що за крадіжку транспортного засобу, вчинений організованою групою або пов'язану з насильством, зловмисникові загрожує від восьми до 12 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, 3 вересня за даний законопроєкт проголосувала Верховна Рада.

Як повідомлялося у середині липня, в Україні вирішили посилити відповідальність за викрадення авто.