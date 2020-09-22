Асоціація міст України просить парламент не підтримувати законопроєкт про столицю



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Асоціація міст України наголошує на необхідності відхилення законопроєкту про столицю

Законопроєкт, що суттєво змінює правовий статус органів місцевого самоврядування, виноситься на розгляд менше ніж на місяць до чергових місцевих виборів, - звернення

У порядку денному Верховної Ради України на 29 вересня – 2 жовтня 2020 року заплановано розгляд проєкту Закону України «Про місто Київ - столицю України» №2143-3 від 24.09.2019 у другому читанні. Про це йдеться на сайті Асоціації міст України.

Асоціація міст України наголошує на необхідності відхилення цього законопроєкту.

Зокрема зазначається, що законопроєкт, що суттєво змінює правовий статус органів місцевого самоврядування, виноситься на розгляд менше ніж на місяць до чергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови. «Це суперечить загальноєвропейській практиці. Особливо критичним є запровадження у статті 24 додаткових обмежень для депутатів Київської міської ради вже після висунення кандидатів політичними силами», – вважають в Асоціації.

Також наголошується, що законопроєкт не відповідає ч. 2 ст. 118, ч. 1 ст. 133, ч. 2 ст. 140 Конституції України, оскільки запроваджує для органів місцевого самоврядування міста Києва правила, які суттєво відрізняються від загальних правил, що діють для інших органів місцевого самоврядування.

«Конституція передбачає для міста Києва чіткий перелік випадків, коли його правовий статус може відрізнятися від інших міст. Це питання адміністративно-територіального устрою, особливості столиці, а також особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування, які випливають з попередніх двох обставин. Натомість законопроєкт значно виходить за ці межі. Це створює небезпечний прецедент запровадження суттєвих відмінностей для окремої адміністративно-територіальної одиниці в супереч унітарному статусу України, а також створює численні колізії у законодавстві», – йдеться у зверненні.

В АМУ наголошують, що законопроєкт не врахував вітчизняну та зарубіжну критику.

«По суті було відхилено пропозицію посередництва Ради Європи у проведенні консультацій між усіма зацікавленими сторонами», – підкреслюється у зверненні.

Асоціація міст України звернулася до голови Верховної Ради, голів парламентських фракцій та груп з проханням не підтримувати проєкт Закону України «Про місто Київ - столицю України» №2143-3 від 24.09.2019.

Як повідомлялося 21 вересня, «Слуга народу» планує розглянути закон про столицю до місцевих виборів.

Нагадаємо, народні депутати 3 жовтня 2019 року підтримали у першому читанні за основу проєкт Закону про місто Київ - столицю України авторства групи народних депутатів із фракції «Слуга народу» на чолі з Олександром Ткаченком.

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що цей законопроєкт про столицю недолугий і спрямований проти киян.

Як повідомлялося, на моніторинговому комітеті Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи розглядалася скарга київського міського голови Віталія Кличко щодо необґрунтованого призначення дострокових місцевих виборів і позбавлення мера Києва можливості впливати на виконавчу владу в міст.

Експерти Ради Європи запропонували допомогу в доопрацюванні нового закону про столицю.



