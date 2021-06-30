У Кирилівці не страшно купатися. Місцевий священник покропив пляжі і продавців креветок (відео)

Обряд очищення на відео зняли відпочиваючі

На Федотовій косі в курортному місті Кирилівка місцевий піп на пляжі вирішив провести обряд освячення.

Священнослужитель окропив святою водою пісочок, водичку і чоловіка, який проходив повз.

Він бризнув святою водою в бік моря, трохи в бік пісочку, а на зворотньому шляху добротно покропив продавця креветок.

Цей обряд очищення на відео зняли відпочиваючі.

Нагадаємо, на Харківщині священик вирішив в оригінальний спосіб провести великоднє освячення пасок, обливши парафіян водою з відра.

Інцидент стався в селах Шийківка і Ізюмське, Борівського району в Харківській області. Священик, який повинен був провести службу і освятити місцевих жителів і їх кошика, не приїхав в призначений час – 6 ранку. Місцеві намагалися йому додзвонитися, проте він не брав трубку і приїхав тільки о 7:30.

Але, крім запізнення, священик встиг відзначитися і по-іншому. Він заявив парафіянам, що сильно поспішав, тому забув святу воду, свічки, хрест і кадило. Щоб не зривати людям свято, священнослужитель набрав відро води і з розгону освятив усіх присутніх.