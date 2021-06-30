  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У Кирилівці не страшно купатися. Місцевий священник покропив пляжі і продавців креветок (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Кирилівці не страшно купатися. Місцевий священник покропив пляжі і продавців креветок (відео)
    Фото: Скріншот відео Інформатор Exclusive

    Обряд очищення на відео зняли відпочиваючі

    На Федотовій косі в курортному місті Кирилівка місцевий піп на пляжі вирішив провести обряд освячення.

    Священнослужитель окропив святою водою пісочок, водичку і чоловіка, який проходив повз.

    Він бризнув святою водою в бік моря, трохи в бік пісочку, а на зворотньому шляху добротно покропив продавця креветок.

    Цей обряд очищення на відео зняли відпочиваючі.

    Нагадаємо, на Харківщині священик вирішив в оригінальний спосіб провести великоднє освячення пасок, обливши парафіян водою з відра.

    Інцидент стався в селах Шийківка і Ізюмське, Борівського району в Харківській області. Священик, який повинен був провести службу і освятити місцевих жителів і їх кошика, не приїхав в призначений час – 6 ранку. Місцеві намагалися йому додзвонитися, проте він не брав трубку і приїхав тільки о 7:30.

    Але, крім запізнення, священик встиг відзначитися і по-іншому. Він заявив парафіянам, що сильно поспішав, тому забув святу воду, свічки, хрест і кадило. Щоб не зривати людям свято, священнослужитель набрав відро води і з розгону освятив усіх присутніх.

    Теги: Чорне море церква пляжі обряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Кирилівці не страшно купатися. Місцевий священник покропив пляжі і продавців креветок (відео)