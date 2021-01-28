У Китаї почали брати анальні мазки на коронавірус

Туристам, які знаходяться в Китаї на обов'язковому карантині, пропонують зробити такий мазок самостійно

Китайців почали тестувати на коронавірус за допомогою анальних мазків.

Про це повідомляє Bloomberg.

Незважаючи на відсутність загальнонаціональної політики щодо використання цієї техніки, деяким жителям північних регіонів Китаю – де виявлено понад 1700 випадків – робили анальні мазки.

За інформацією видання, цю процедуру вже піддали більше тисячі школярів і вчителів в Пекіні після того, як в одній зі шкіл був виявлений безсимптомний хворий.

Метод включає введення змоченого сольовим розчином ватного тампона приблизно на два-три сантиметри в задній прохід, а зразок потім перевіряють на наявність активних слідів вірусу.

Анальний мазок також доводиться здавати після прильоту до столиці. У понеділок пасажирам рейсу з Чанчуня, столиці провінції Цзілінь, до Пекіна було наказано вийти після того, як чиновники виявили, що на борту перебуває хтось із району, який вважається високим ризиком передачі вірусу. Потім їх привезли до готелю, де медичні працівники взяли мазки з носа та анального отвору.

Туристам, які знаходяться в Китаї на обов'язковому карантині, пропонують зробити такий мазок самостійно.

Одна жінка розповіла виданню, що влада наказала їй самостійно взяти мазок, коли вона проходила обов'язковий карантин після перельоту з Гонконгу.

Використання нової методики виявлення базується на дослідженнях, що сліди вірусу, виявлені в задньому проході, можуть затримуватися довше, ніж у дихальних шляхах, заявив Лі Тунзенг, заступник директора відділу респіраторно-інфекційних хвороб Пекінської лікарні You An в інтерв'ю державному телебаченню минулого тижня.

Анальні мазки можуть бути більш точними, ніж тести на горло та ніс, особливо при виявленні безсимптомних випадків, сказав він, додавши, що вони використовуються лише в групах ризику, в тому числі на місцях карантину.

Тим не менше, немає жодних доказів того, що передача вірусу все частіше зустрічається серед пацієнтів, які мають позитивні результати в області заднього проходу.

У той час як західні країни, такі як США та Великобританія, все ще борються з адекватним тестуванням на віруси, Китай не лише щотижня тестує цілі населення міст, але також мільйони імпорту замороженої їжі та контейнерів, куди вони щодня прибувають, на мінімальні сліди збудника.