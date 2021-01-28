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    Оперативні дані МОЗ. В Україні виявили ще 5,5 тисячі хворих на коронавірус

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    <span>До лікарень з коронавірусом потрапила 1 941 людина</span> - Оперативні дані МОЗ. В Україні виявили ще 5,5 тисячі хворих на коронавірус
    До лікарень з коронавірусом потрапила 1 941 людина
    Фото з відкритих джерел

    Найбільше нових хворих зафіксовано на Львівщині та у Києві

    За минулу добу 27 січня в Україні було зафіксовано 5 529 нових хворих на коронавірус. Зокрема, захворіли 248 дітей та 236 медпрацівників. Такі цифри навів очільник МОЗ Максим Степанов. Зазначимо, що днем раніше  в Україні виявили 3 776 нових випадків коронавірусу. Кількість нових хворих стрімко збільшується третю добу поспіль.

    Також за минулу добу за даними МОЗ було госпіталізовано 1 941 особу з діагнозом ковід.

    Померло від ускладнень хвороби 149 людей.  За офіційними даними вчора одужало – 11 946 осіб.

    Здійснено тестувань за добу – 48 736 (зокрема методом ПЛР – 28 627, методом ІФА – 20 109).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1 206 412 осіб;
    • одужало – 992 031 особа;
    • летальних випадків – 22 351;
    • проведено ПЛР-тестувань – 6 184 320.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (454), у м. Київ (396), Харківській (313), Миколаївській (308) та Дніпропетровській (296) областях.

    Кількість захворювань в регіонах за добу:

    • м. Київ – 396 випадків;
    • Вінницька область – 255 випадків;
    • Волинська область – 159 випадків;
    • Дніпропетровська область – 296 випадків;
    • Донецька область – 201 випадок;
    • Житомирська область – 263 випадки;
    • Закарпатська область – 247 випадків;
    • Запорізька область – 249 випадків;
    • Івано-Франківська область – 262 випадки;
    • Київська область – 163 випадки;
    • Кіровоградська область – 45 випадків;
    • Луганська область – 105 випадків;
    • Львівська область – 454 випадки;
    • Миколаївська область – 308 випадків;
    • Одеська область – 171 випадок;
    • Полтавська область – 151 випадок;
    • Рівненська область – 172 випадки;
    • Сумська область – 175 випадків;
    • Тернопільська область – 213 випадків;
    • Харківська область – 313 випадків;
    • Херсонська область – 102 випадки;
    • Хмельницька область – 242 випадки;
    • Черкаська область – 103 випадки;
    • Чернівецька область – 285 випадків;
    • Чернігівська область – 199 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    До слова, вчора уряд оновив список ліків для боротьби з коронавірусом. 

     Читайте також: Коли насправді вакцинують українців? Впливове західне видання назвало правдиву дату
    Теги: Максим Степанов хвороби коронавірус
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