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    Вчені виявили найбільший фактор ризику смерті від коронавірусу

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    Вчені виявили найбільший фактор ризику смерті від коронавірусу

    При цьому ризик важких ускладнень не можна пояснити більш високим рівнем серцевих захворювань, діабету і інших фактором.

    Вчені Нью-Йоркського університету в США виявили, що хворі на шизофренію з коронавірусом в три рази частіше вмирають, ніж люди без психічних розладів.

     Про це повідомляється в статті, опублікованій в журналі JAMA Psychiatry.

    При цьому ризик важких ускладнень не можна пояснити більш високим рівнем серцевих захворювань, діабету і інших фактором.

    Дослідники проаналізували 7348 історій хвороби чоловіків і жінок, що лікувалися від Covid-19 в розпал пандемії в лікарнях Нью-Йорка в період з 3 березня по 31 травня 2020 року.

    Серед них було виявлено 14 відсотків, у яких була діагностована шизофренія, розлади настрою або тривога. Потім дослідники підрахували рівень смертності пацієнтів протягом 45 днів після позитивного результату тесту на вірус.

    Виявилося, що шизофренія є найбільшим фактором ризику (у 2,7 рази вище ймовірності смерті), а після досягнення 75-річного віку ймовірність смерті збільшується в 35,7 рази.

    На другому місці після шизофренії виявилася чоловіча стать і серцеві захворювання.

    Результати нового дослідження припускають, що в самій біології шизофренії може бути щось, що робить тих, у кого вона є, більш уразливими для Covid-19 та інших вірусних інфекцій. Одне з можливих пояснень - порушення імунної системи.

    Теги: США хвороби вірус коронавірус
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