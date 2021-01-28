Вчені виявили найбільший фактор ризику смерті від коронавірусу

При цьому ризик важких ускладнень не можна пояснити більш високим рівнем серцевих захворювань, діабету і інших фактором.

Вчені Нью-Йоркського університету в США виявили, що хворі на шизофренію з коронавірусом в три рази частіше вмирають, ніж люди без психічних розладів.

Про це повідомляється в статті, опублікованій в журналі JAMA Psychiatry.

При цьому ризик важких ускладнень не можна пояснити більш високим рівнем серцевих захворювань, діабету і інших фактором.

Дослідники проаналізували 7348 історій хвороби чоловіків і жінок, що лікувалися від Covid-19 в розпал пандемії в лікарнях Нью-Йорка в період з 3 березня по 31 травня 2020 року.

Серед них було виявлено 14 відсотків, у яких була діагностована шизофренія, розлади настрою або тривога. Потім дослідники підрахували рівень смертності пацієнтів протягом 45 днів після позитивного результату тесту на вірус.

Виявилося, що шизофренія є найбільшим фактором ризику (у 2,7 рази вище ймовірності смерті), а після досягнення 75-річного віку ймовірність смерті збільшується в 35,7 рази.

На другому місці після шизофренії виявилася чоловіча стать і серцеві захворювання.

Результати нового дослідження припускають, що в самій біології шизофренії може бути щось, що робить тих, у кого вона є, більш уразливими для Covid-19 та інших вірусних інфекцій. Одне з можливих пояснень - порушення імунної системи.