Білл Гейтс передрік світу пандемію в десятки разів гірше за Covid-19

Гейтс пропонує інвестувати мільярди в розвиток науки, тестування, створення глобальної системи оповіщення про нові спалахи захворювань

Світ може зіткнутися з пандемією в десятки разів гірше, ніж нинішня пандемія Covid–19.

Таким прогнозом поділився засновник Microsoft і співголова благодійного фонду Білл Гейтс в інтерв'ю німецькій газеті Süddeutsche Zeitung.

«Ця пандемія жахлива, але наступна може виявитися в десятки разів гірше», – сказав Гейтс.

За його словами, світ досі не готовий до нової епідемії подібного масштабу.

При цьому Гейтс зазначив досягнення сучасної медицини і науки. Він підкреслив, що якби пандемія коронавірусу вибухнула ще п'ять років тому, то навряд чи вийшло б розробити вакцини так швидко.

За його словами, їх необхідно сприймати так само серйозно, як потенційний військовий конфлікт. У зв'язку з цим він вважає розумним зробити серйозні кроки усім світом для протистояння інфекцій.

Зокрема, Гейтс пропонує інвестувати мільярди в розвиток науки, тестування, створення глобальної системи оповіщення про нові спалахи захворювань.

Крім того, засновник Microsoft відзначив важливість формування спеціальної «команди реагування». В умовах відсутності ризиків нової пандемії її члени повинні сфокусуватися на підвищенні своїх компетенцій. Він також запропонував проводити для них регулярні навчання – на зразок тих, що проходять військові.

«Думайте про них як про пандемічної бригаді пожежних. Ці висококваліфіковані професіонали повинні бути готові відреагувати на потенційно кризову ситуацію, як тільки про неї стане відомо», – підкреслив Гейтс.

У грудні 2020 року Фонд Білла Гейтса пожертвує $250 млн на боротьбу з Covid-19. Він є захисником глобально скоординованої реакції на пандемію ще з перших днів кризи.

Теорія про «чіпізацію», згідно з якою засновник Microsoft нібито штучно створив коронавірус та хоче підкорити собі все людство шляхом вакцинації, дезінформувала значну частину світового населення. Через що серйозно вплинула на зниження рівня довіри до вакцинації. Лише в США у цю теорію змови повірила майже третина громадян Майже третина опитаних американців вірять у чіпування за допомогою вакцини проти ковіду.

До слова, деякі російські ЗМІ писали, що організація Білла Гейтса нібито вже почала чіпувати людей в Україні. І так, більшість фейкових нових про вакцинацію витікали саме з Росії.

Раніше повідомлялося, що Білл Гейтс зробив перше щеплення проти коронавірусу. Оскільки йому 65 років, він входить у групу ризику.

Нагадаємо, що Білл Гейтс спрогнозував доступність вакцин від Covid-19.