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    У Китаї тестують нову швидкісну залізницю (фото)

    Запуск магістралі дозволить поліпшити транспортне сполучення між різними районами Китаю
    Залізниця між містами Чунцин (Південно-Західний Китай) і Гуйян (провінція Гуйчжоу, Південно-Західний Китай) запущена в тестовому режимі. Вона розрахована на пасажирські поїзди, що розвивають швидкість 200 км/г. Запуск магістралі дозволить поліпшити транспортне сполучення між різними районами Китаю, відзначає Сіньхуа. [GALLERY_BLOCK]
    • Сьогодні, 18:56
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    Лінія призначена для поїздів, що розвивають швидкість 200 км/г
    Фото: russian.news.cn
    Лінія призначена для поїздів, що розвивають швидкість 200 км/г

    Запуск магістралі дозволить поліпшити транспортне сполучення між різними районами Китаю

    Залізниця між містами Чунцин (Південно-Західний Китай) і Гуйян (провінція Гуйчжоу, Південно-Західний Китай) запущена в тестовому режимі. Вона розрахована на пасажирські поїзди, що розвивають швидкість 200 км/г.

    Запуск магістралі дозволить поліпшити транспортне сполучення між різними районами Китаю, відзначає Сіньхуа.

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    У Китаї тестують нову швидкісну залізницю (фото)
    У Китаї тестують нову швидкісну залізницю (фото)
    У Китаї тестують нову швидкісну залізницю (фото)
    У Китаї тестують нову швидкісну залізницю (фото)
    У Китаї тестують нову швидкісну залізницю (фото)
    У Китаї тестують нову швидкісну залізницю (фото)
    У Китаї тестують нову швидкісну залізницю (фото)
    У Китаї тестують нову швидкісну залізницю (фото)
    У Китаї тестують нову швидкісну залізницю (фото)
    У Китаї тестують нову швидкісну залізницю (фото)
    У Китаї тестують нову швидкісну залізницю (фото)
    У Китаї тестують нову швидкісну залізницю (фото)

    Нагадаємо, міст у Кременчуці через Дніпро планують будувати за позичені китайські гроші.

    Джерело: Синьхуа

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