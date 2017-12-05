У Китаї тестують нову швидкісну залізницю (фото)
- Сьогодні, 18:56
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Фото: russian.news.cn
Лінія призначена для поїздів, що розвивають швидкість 200 км/г
Запуск магістралі дозволить поліпшити транспортне сполучення між різними районами Китаю
Залізниця між містами Чунцин (Південно-Західний Китай) і Гуйян (провінція Гуйчжоу, Південно-Західний Китай) запущена в тестовому режимі. Вона розрахована на пасажирські поїзди, що розвивають швидкість 200 км/г.
Запуск магістралі дозволить поліпшити транспортне сполучення між різними районами Китаю, відзначає Сіньхуа.
Нагадаємо, міст у Кременчуці через Дніпро планують будувати за позичені китайські гроші.
Джерело: Синьхуа