У Китаї вибухнула фабрика феєрверків

Інформації про загиблих або постраждалих не надходило

На фабриці з виробництва феєрверків на сході Китаю стався вибух, у результаті одного із співробітників вважають зниклим безвісти. Про це інформує агентство Сіньхуа. Як повідомляється, вибух стався на складі фабрики Jinfeng в провінції Цзян у понеділок вранці. Причина вибуху наразі невідома, також не надходило даних про те, скільки людей було в



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AP Photo / Eugene Hoshiko

Інформації про загиблих або постраждалих не надходило

На фабриці з виробництва феєрверків на сході Китаю стався вибух, у результаті одного із співробітників вважають зниклим безвісти. Про це інформує агентство Сіньхуа.

Як повідомляється, вибух стався на складі фабрики Jinfeng в провінції Цзян у понеділок вранці. Причина вибуху наразі невідома, також не надходило даних про те, скільки людей було в приміщенні під час інциденту.

Очевидці повідомляють про високий стовп диму і язики полум'я. На місці працюють пожежники і співробітники правоохоронних органів, ведеться розслідування.