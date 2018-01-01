У Китаї вибухнула фабрика феєрверків
- Сьогодні, 14:31
-
Розсилка
AP Photo / Eugene Hoshiko
Інформації про загиблих або постраждалих не надходило
На фабриці з виробництва феєрверків на сході Китаю стався вибух, у результаті одного із співробітників вважають зниклим безвісти. Про це інформує агентство Сіньхуа.
Як повідомляється, вибух стався на складі фабрики Jinfeng в провінції Цзян у понеділок вранці. Причина вибуху наразі невідома, також не надходило даних про те, скільки людей було в приміщенні під час інциденту.
Очевидці повідомляють про високий стовп диму і язики полум'я. На місці працюють пожежники і співробітники правоохоронних органів, ведеться розслідування.