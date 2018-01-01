  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Китаї вибухнула фабрика феєрверків

    Інформації про загиблих або постраждалих не надходило
    На фабриці з виробництва феєрверків на сході Китаю стався вибух, у результаті одного із співробітників вважають зниклим безвісти. Про це інформує агентство Сіньхуа. Як повідомляється, вибух стався на складі фабрики Jinfeng в провінції Цзян у понеділок вранці. Причина вибуху наразі невідома, також не надходило даних про те, скільки людей було в
    • Сьогодні, 14:31
    • Розсилка
    AP Photo / Eugene Hoshiko

    Інформації про загиблих або постраждалих не надходило

    На фабриці з виробництва феєрверків на сході Китаю стався вибух, у результаті одного із співробітників вважають зниклим безвісти. Про це інформує агентство Сіньхуа.

    Як повідомляється, вибух стався на складі фабрики Jinfeng в провінції Цзян у понеділок вранці. Причина вибуху наразі невідома, також не надходило даних про те, скільки людей було в приміщенні під час інциденту.

    Очевидці повідомляють про високий стовп диму і язики полум'я. На місці працюють пожежники і співробітники правоохоронних органів, ведеться розслідування.

    вибух Китай розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ