У КНДР стверджують, що війна на Корейському півострові неминуча

Влада Північної Кореї заявляє, що «не хоче війни заради війни»

Масштабні спільні навчання США і Південної Кореї, а також заяви з боку вищого керівництва Штатів роблять війну на Корейському півострові неминучою. Про це повідомляє північнокорейське агентство ЦТАК з посиланням на заяву представника МЗС КНДР, передає РБК. [READ_MORE] «Початок війни на Корейському півострові - встановлений факт.



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Влада Північної Кореї заявляє, що «не хоче війни заради війни»

Масштабні спільні навчання США і Південної Кореї, а також заяви з боку вищого керівництва Штатів роблять війну на Корейському півострові неминучою. Про це повідомляє північнокорейське агентство ЦТАК з посиланням на заяву представника МЗС КНДР, передає РБК.

«Початок війни на Корейському півострові - встановлений факт. Залишається питання: коли почнеться війна?», - йдеться в заяві представника зовнішньополітичного відомства Північної Кореї.

За його словами, влада Північної Кореї «не хоче війни заради війни».

«Однак не будемо приховувати, що якщо США продовжать випробовувати наше терпіння і розпалять ядерну війну, ми, безумовно, змусимо США дорого заплатити за наслідки, застосувавши ядерну зброю, яку ми постійно поліпшуємо», - йдеться в заяві.

Раніше в КНДР заявили, що військові навчання Vigilant Ace за участю військових Сполучених Штатів Америки і Південної Кореї, які почалися в понеділок, 4 грудня, «прискорять самознищення» цих двох країн.