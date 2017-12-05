Вперше за шість років представник ООН відвідає КНДР

Візит представника ООН збігається з найбільшими навчаннями американських і південнокорейських солдат

Офіційний представник ООН з політичних питань відвідає Північну Корею 5 грудня, щоб обговорити наростаюче напруження між Пхеньяном і усім світом. Про це повідомляє The Telegraph. Джеффрі Фельтман відвідає КНДР, щоб обговорити з офіційними особами Північної Кореї «питання, що представляють взаємний інтерес і занепокоєння». Ця



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Представник ООН з політичних питань Джеффрі Фельтман

Візит представника ООН збігається з найбільшими навчаннями американських і південнокорейських солдат

Офіційний представник ООН з політичних питань відвідає Північну Корею 5 грудня, щоб обговорити наростаюче напруження між Пхеньяном і усім світом. Про це повідомляє The Telegraph.

Джеффрі Фельтман відвідає КНДР, щоб обговорити з офіційними особами Північної Кореї «питання, що представляють взаємний інтерес і занепокоєння». Ця поїздка є першим діалогом КНДР і ООН за шість років.

Пхеньян вперше запросив ООН у вересні відвідати «політичний діалог», але візит підтвердили лише минулого тижня, коли Північна Корея провела випробування своєї балістичної ракети.

Візит представника ООН збігається з найбільшими навчаннями американських і південнокорейських солдат, в яких беруть участь 12 тисяч американських солдатів. Північна Корея засудила п'ятиденні навчання, назвавши їх провокацією, яка може «підштовхнути розділений півострів на межу ядерної війни».

Колишній американський дипломат і високопоставлений член ООН буде перебувати в Пхеньяні до п'ятниці, щоб зустрітися з високопоставленими посадовими особами, у тому числі з міністром закордонних справ Рі Юнхо.

По дорозі в Пхеньян Фельтман провів переговори в Китаї, який історично є союзником і головним торговим партнером Північної Кореї.

Минулого місяця Китай відправив високопоставленого чиновника в Пхеньян, але йому не було надано часу на зустріч з лідером країни Кім Чен Ином. Точно так само зустріч з молодим диктатором не запланована для містера Фельтмана.

Представник США в ООН закликав всіх розірвати дипломатичні та економічні відносини з КНДР.

Як відомо, Пхеньян заявив про те, що 29 листопада випробував нову ракету Хвасонг-15, яка може досягнути будь-якої частини США.

Міністр оборони США у відповідь заявив, що КНДР створила такі ракети, які можуть загрожувати будь-кому у світі.

США закликали всі держави перервати дипломатичні відносини й торгівлю з КНДР, а також припинити всі зв'язки з нею.

Члени Ради Безпеки ООН в ході екстреного засідання, скликаного після нового ракетного випробування КНДР, засудили північнокорейський пуск.