Вперше за шість років представник ООН відвідає КНДР
- Сьогодні, 16:26
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Візит представника ООН збігається з найбільшими навчаннями американських і південнокорейських солдат
Офіційний представник ООН з політичних питань відвідає Північну Корею 5 грудня, щоб обговорити наростаюче напруження між Пхеньяном і усім світом. Про це повідомляє The Telegraph.
Джеффрі Фельтман відвідає КНДР, щоб обговорити з офіційними особами Північної Кореї «питання, що представляють взаємний інтерес і занепокоєння». Ця поїздка є першим діалогом КНДР і ООН за шість років.
Пхеньян вперше запросив ООН у вересні відвідати «політичний діалог», але візит підтвердили лише минулого тижня, коли Північна Корея провела випробування своєї балістичної ракети.
Візит представника ООН збігається з найбільшими навчаннями американських і південнокорейських солдат, в яких беруть участь 12 тисяч американських солдатів. Північна Корея засудила п'ятиденні навчання, назвавши їх провокацією, яка може «підштовхнути розділений півострів на межу ядерної війни».
Колишній американський дипломат і високопоставлений член ООН буде перебувати в Пхеньяні до п'ятниці, щоб зустрітися з високопоставленими посадовими особами, у тому числі з міністром закордонних справ Рі Юнхо.
По дорозі в Пхеньян Фельтман провів переговори в Китаї, який історично є союзником і головним торговим партнером Північної Кореї.
Минулого місяця Китай відправив високопоставленого чиновника в Пхеньян, але йому не було надано часу на зустріч з лідером країни Кім Чен Ином. Точно так само зустріч з молодим диктатором не запланована для містера Фельтмана.
Представник США в ООН закликав всіх розірвати дипломатичні та економічні відносини з КНДР.
Як відомо, Пхеньян заявив про те, що 29 листопада випробував нову ракету Хвасонг-15, яка може досягнути будь-якої частини США.
Міністр оборони США у відповідь заявив, що КНДР створила такі ракети, які можуть загрожувати будь-кому у світі.
США закликали всі держави перервати дипломатичні відносини й торгівлю з КНДР, а також припинити всі зв'язки з нею.
Члени Ради Безпеки ООН в ході екстреного засідання, скликаного після нового ракетного випробування КНДР, засудили північнокорейський пуск.