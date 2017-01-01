США і Республіка Корея почали масштабні навчання військово-повітряних сил

До навчань буде залучено найсучасніші американські винищувачі F-22 і F-35

В понеділок, 4 грудня, Вашингтон і Сеул почали масштабні навчання військово-повітряних сил поблизу Корейського півострова, незважаючи на погрози КНДР і прохання Китаю і Росії не вдаватися до такого радикального кроку. Так, очільник МЗС КНР Ван І висловив свій жаль із приводу того, що КНДР і США не використали «вікно можливостей» на



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Американські винищувачі 5 покоління

До навчань буде залучено найсучасніші американські винищувачі F-22 і F-35

В понеділок, 4 грудня, Вашингтон і Сеул почали масштабні навчання військово-повітряних сил поблизу Корейського півострова, незважаючи на погрози КНДР і прохання Китаю і Росії не вдаватися до такого радикального кроку.

Так, очільник МЗС КНР Ван І висловив свій жаль із приводу того, що КНДР і США не використали «вікно можливостей» на фоні відсутності протягом двох із половиною місяців північнокорейських ракетних і ядерних випробувань для початку серйозних переговорів для врегулювання протиріч. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Навчання США і Республіки Корея під назвою Vigilant Ace будуть тривати до п’ятниці, 8 грудня 2017 року. Всього до даних маневрів військово-повітряних сил (ВПС) буде залучено до 230 бойових літаків, в тому числі американські винищувачі 5 покоління F-22 Raptor. Також в навчаннях будуть брати участь і інші американські винищувачі 5 покоління – F-35 Lightning II. Як наслідок, речник американських ВПС в Південній Кореї заявив про те, що це будуть найбільш масштабні навчання в частині участі винищувачів 5 покоління. Всі літаки будуть працювати із восьми баз ВПС США і Південної Кореї.

Окрім того, не виключено, що до навчань приєднаються американські стратегічні бомбардувальники В-1В Lancer. Проте американська сторона не змогла на даний момент ні підтвердити, ні спростувати дане повідомлення.

Крім того, до навчань буде залучено 12 тисяч солдат США, в тому числі із Корпусу морської піхоти і ВМФ.

Дані американсько-південнокорейські навчання відбуваються на фоні посилення активності китайських ВПС над Жовтим і Східнокитайським морями. Представники Народно-визвольної армії КНР заявили, що літаки-розвідники працюватимуть над акваторіями даних морів на нетипових маршрутах разом із винищувачами і системами ППО.

Як відомо, Пхеньян заявив про те, що 29 листопада випробував нову ракету Хвасонг-15, яка може досягнути будь-якої частини США.

Міністр оборони США у відповідь заявив, що КНДР створила такі ракети, які можуть загрожувати будь-кому у світі.

США закликали всі держави перервати дипломатичні відносини й торгівлю з КНДР, а також припинити всі зв'язки з нею.

Члени Ради Безпеки ООН в ході екстреного засідання, скликаного після нового ракетного випробування КНДР, засудили північнокорейський пуск.