У Коломиї ревнивий чоловік добряче відгамселив директора банку

У місті Коломия Івано-Франківьскої області суд визнав винним у хуліганстві чоловіка, який побив директора однієї з розташованих в місті банківських філій та зірвав роботу установи

Заробітчанин повернувся з-за кордону й почав перевіряти телефон та соцмережі дружини. Вражений прочитаним і побаченим, пішов бити її працедавця

Коломийський міськрайонний суд визнав винним у хуліганстві чоловіка, який побив директора однієї з розташованих в місті банківських філій та зірвав роботу установи. Подробиці цієї незвичної справи наводить франківське видання Курс.

23 грудня 2019 року чоловік прийшов у відділення банку на вулиці Винниченка. Там вчинив сварку з керівником відділення та кілька разів вдарив його кулаком у голову.

Внаслідок хуліганських дій обвинуваченого було тимчасово припинено нормальну діяльність відділення банку.

У суді обвинувачений вини не визнав. Пояснив, що його дружина працює у цьому відділенні банку. Коли він повернувся з-за кордону, побачив у телефоні дружини її листування з директором відділення, який цікавився у неї, чи гріються вони на роботі коньяком.

З цієї причини між ними виникла сварка. Через кілька днів почув від дружини запах алкоголю, коли вона повернулася з роботи, тому вирішив зателефонувати до потерпілого і з’ясувати, чому вони на роботі вживають алкоголь. Однак той вказане заперечив, а щодо переписки зазначив, що він як керівник має право писати все, що хоче, і вважає це жартом.

У грудні 2019 року відбулося святкування новорічного корпоративу банківського відділення. Наступного дня після корпоративу обвинувачений побачив в соціальній мережі фотографії зі святкування, де потерпілий був на фото разом з його дружиною. Тоді обвинувачений пішов до відділення банку, зайшов всередину і запитав у потерпілого, чому він викладає такі фото у соціальні мережі і хто йому надавав на це дозвіл.

Після цього декілька разів вдарив його в голову. Конфлікт тривав близько 5 хвилин, а далі сказав дружині, що вона там більше працювати не буде.

Він зазначив, що потерпілий негативно впливає на їхні з дружиною стосунки, оскільки вона подала на розлучення. Визнає себе винним у побитті потерпілого, а не в хуліганстві. Тому просив суд виправдати його. З цивільним позовом не погодився.

Потерпілий у суді просив призначити обвинуваченому 6 місяців арешту та стягнути з нього 4919 грн майнової шкоди, 50 000 грн моральної шкоди та 6 тис. грн витрат на адвоката.

Суд, опитавши свідків та вивчивши матеріали справи, визнав чоловіка винним у хуліганстві та призначив 850 грн штрафу. Також він має заплатити потерпілому 542 грн витрат на лікування, 5000 грн моральної шкоди та 6000 грн витрат на правову допомогу.

Нагадаємо, батько одного із випускників медичного вишу у Чернівецькій області облив багном викладачку.

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Таким чином він висловив свою позицію стосовно вимаганню хабарів в навчальних закладах.

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