У Вінниці прaцювaтиме кaбінет медіaції, де допомaгaтимуть вирішувaти конфлікти й спори без суду



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Вперше відкриється кабінет, де спори можна вирішити без суду

У Вінниці відкриють кабінет медіації. В ньому мешканці міста та області зможуть вирішувати свої сімейні та спадкові спори за допомогою медіатора на безоплатній основі. Це альтернативний спосіб вирішити конфлікт, не звертаючись до суду.

Кабінет функціонуватиме на базі Вінницього місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за адресою вулиця Порика, 29. Він буде другим в Україні. Перший відкрили в Одесі.

Фахівці пропонуватимуть клієнтам вирішувати спір або конфлікт за допомогою медіації, використовуючи покроковий алгоритм. Медіацію можна успішно застосовувати в цивільних справах.

Завдяки цьому, можна буде зменшити витрати бюджетних коштів на оплату послуг адвокатів та кількість справ, що передаватимуться до суду.