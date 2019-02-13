У «Краківці» двоє чоловіків напали на прикордонників і закрились в авто



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Держприкордонслужба має контролювати наявність у власника транспортного засобу страхового сертифіката «Зелена Карта» Фото: Держприкордонслужба

Порушників прикордонники затримали та доставили в службове приміщення для складання процесуальних документів

Два громадянина України 13 лютого, на світанку, приїхали в пункт пропуску «Краківець» і намагалися виїхати до іншої країни без міжнародного страхового сертифіката, після роз'яснень прикордонників щодо перетину держкордону, вони вступили у бійку після чого заблокувалися в автомобілі.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.

Зазначається, що негайно на місце прибули чергові сили пункту пропуску та викликано наряд поліції.

«Нападники не реагували на неодноразові вимоги охоронців кордону вийти з транспортного засобу. Лише з застосуванням сили в присутності представників Нацполіції порушників прикордонники затримали та доставили в службове приміщення для складання процесуальних документів», - йдеться у повідомленні.

За даними ДПСУ, порушників притягнуто до адмінвідповідальності та складено документи про адміністративне правопорушення ст.185-10 КУпАП (Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника ДПС України).

Також у прикордонній службі додали, що наразі усі обставини інциденту з’ясовують правоохоронні органи і у подальшому чоловікам загрожує кримінальна відповідальність за статтею 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронних органів).

Повідомляється, що Міжнародний страховий сертифікат «Зелена картка» в усіх країнах має уніфіковану форму і його наявність є обов’язковою передумовою для водіїв, які планують виїхати за кордон на власному автомобілі до країн-членів Міжнародної системи.

«А у кожній країні, яка входить до складу Міжнародної системи, серед яких є і Україна, функціонує Національне бюро, що є єдиною компетентною організацією з усіх питань, пов’язаних із відшкодуванням шкоди, завданої з вини водія-нерезидента на території такої країни», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідно до законодавства Держприкордонслужба має контролювати наявність у власника транспортного засобу страхового сертифіката «Зелена Карта» у разі виїзду з України.

Повідомляється, що впродовж останньої доби нестандартні ситуації виникали і біля пункту пропуску «Рава-Руська» на Львівщині.

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Зазначається, що через небажання придбати українські страхові сертифікати встановленого зразку на транспортні засоби водії деяких автомобілів перекривали автодорогу перед пунктом пропуску. Після прибуття нарядів Нацполіції ситуації локалізовували.

«Держприкордонслужба вкотре звертає увагу всіх подорожуючих на дотриманні законодавства при перетині кордону. Додамо, при спробі фізичного тиску на прикордонників, співробітники Держприкордонслужби діятимуть адекватно ситуації і у відповідності Законів України», - йдеться у повідомленні.

Також у прикордонній службі наголосити на необхідності правильного і своєчасного оформлення всіх необхідних документів для перетину державного кордону.