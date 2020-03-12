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    У Радомишлі, де у жінки виявили коронавірус, ввели надзвичайний стан

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    У Радомишлі ввели надзвичайний стан через коронавірус, який виявили у жінки, яка не самоізолювалася - У Радомишлі, де у жінки виявили коронавірус, ввели надзвичайний стан
    У Радомишлі ввели надзвичайний стан через коронавірус, який виявили у жінки, яка не самоізолювалася

    Надзвичайний стан передбачає певні обмеження, зокрема – закриття розважальних закладів та місця знаходження великої кількості людей

    В райцентрі Радомишль, в якому у жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, вводять надзвичайний стан.

    Про це повідомили 12 березня на брифінгу в Житомирській облдержадміністрації. 

    «Надзвичайний стан передбачає певні обмеження, зокрема – закриття розважальних закладів та місця знаходження великої кількості людей», - уточнив голова ОДА Віталій Бунечко.

    Він зауважив, що вводити надзвичайні заходи у всій області чи навіть в межах району на даний час не планують.

    Нагадаємо, жінка погано себе почувала з 3 березня, але не зверталася до лікарів, вона була госпіталізована до районної лікарні у Радомишлі 12 березня о 10-й ранку, перевозити її у Житомир не планують.

    Зазначимо, що жінка не самоізолювалась, а ходила до церкви і приймала гостей.

    Також під наглядом лікарів знаходиться шестеро людей – її близькі родичі, з якими вона проживала. На даний час симптомів корона вірусу у них не виявлено.

    Як повідомляв «Главком», в Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції - у Житомирській та Чернівецькій областях.

    Чоловік в Чернівцях, в якого раніше був зафіксований коронавірус, наразі перебуває в задовільному стані.

    Раніше повідомлялося, що в Італії у тяжкому стані госпіталізували українку з коронавірусом.

    Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

    11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу.

    З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня. 

    Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.

     Читайте також: Отто Стойка: «Для України карантин на випередження – це зовсім новий досвід»
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