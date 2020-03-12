У Радомишлі, де у жінки виявили коронавірус, ввели надзвичайний стан



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У Радомишлі ввели надзвичайний стан через коронавірус, який виявили у жінки, яка не самоізолювалася

Надзвичайний стан передбачає певні обмеження, зокрема – закриття розважальних закладів та місця знаходження великої кількості людей

В райцентрі Радомишль, в якому у жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, вводять надзвичайний стан.

Про це повідомили 12 березня на брифінгу в Житомирській облдержадміністрації.

«Надзвичайний стан передбачає певні обмеження, зокрема – закриття розважальних закладів та місця знаходження великої кількості людей», - уточнив голова ОДА Віталій Бунечко.

Він зауважив, що вводити надзвичайні заходи у всій області чи навіть в межах району на даний час не планують.

Нагадаємо, жінка погано себе почувала з 3 березня, але не зверталася до лікарів, вона була госпіталізована до районної лікарні у Радомишлі 12 березня о 10-й ранку, перевозити її у Житомир не планують.

Зазначимо, що жінка не самоізолювалась, а ходила до церкви і приймала гостей.

Також під наглядом лікарів знаходиться шестеро людей – її близькі родичі, з якими вона проживала. На даний час симптомів корона вірусу у них не виявлено.

Як повідомляв «Главком», в Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції - у Житомирській та Чернівецькій областях.

Чоловік в Чернівцях, в якого раніше був зафіксований коронавірус, наразі перебуває в задовільному стані.

Раніше повідомлялося, що в Італії у тяжкому стані госпіталізували українку з коронавірусом.

Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу.

З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.