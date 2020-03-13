В Укрзалізниці запевнили, що міжнародні поїзди курсують за графіком



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Поїзні бригади пройшли інструктаж щодо порядку дій у разі виявлення підозри на захворювання на коронавірусну інфекцію, - пресслужба

Під час перетину кордону у всіх пасажирів перевіряють температуру тіла безконтактними термометрами

В Укрзалізниці повідомили, що потяги міжнародного сполучення курсують згідно з графіком та з урахуванням вимірювання температури тіла пасажирів безконтактними термометрами під час перетину кордону України. Про це йдеться на сайті Укрзалізниці.

На залізниці закликали пасажирів ставитися до заходів проти поширення коронавірусу з розумінням та проявляти терпіння під час перетину пунктів пропуску.

«Крім того, поїзні бригади пройшли інструктаж щодо порядку дій при виявленні підозри на захворювання коронавірусною інфекцією. Укрзалізниця виконує усі накази та вимоги Міністерства охорони здоров'я України, підтримує постійний контакт з Державною прикордонною службою, Центром громадського МОЗ та іншими установами», - йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці інформують, що на сьогодні курсують 40 поїздів та 3 безпересадкових вагони міжнародного сполучення, які перетинають кордон з Молдовою, Румунією, Угорщиною, Словаччиною, Польщею, Білорусією та Росією. Компанія інформуватиме громадськість у разі будь-яких змін у графіку руху міжнародних поїздів або посилення заходів контролю на кордоні.

Нагадуємо, Укрзалізниця запропонувала співробітникам, які мають малолітніх дітей, працювати віддалено.