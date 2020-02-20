У Кремлі прокоментували питання жінки Путіну про виживання на 10 тис. рублів на місяць



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пєсков не вважає, що питання Путіну від петербуженки було провокацією

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков пропонує не робити узагальнювальних висновків про доходи росіян на підставі окремих прикладів. На його думку, в кожному конкретному випадку слід розбиратися окремо, пише федеральне агентство ТАСС.

У середу під час поїздки в Санкт-Петербург президента Росії Володимира Путіна до нього звернулася місцева жителька із запитанням про те, як можна прожити на 10 800 рублів на місяць (приблизно 4 200 гривень на місяць. – Ред.). Глава держави погодився, що жити на такі гроші важко, і розповів про заходи, які вживаються владою, для підвищення доходів громадян. У четвер, відповідаючи на запитання журналістів, Пєсков прокоментував цю бесіду.

Представник Кремля погодився, що озвучена петербурженкою сума нижче прожиткового мінімуму й нижче мінімального розміру оплати праці, який зараз становить 12 130 рублів на місяць. «Звичайно, потрібно в кожному конкретному випадку розбиратися, що це за зарплата, де, що це за ставки», – вважає Пєсков.

Він нагадав, що в Кремлі «неодноразово розбиралися з такими конкретними ситуаціями, коли отримували звернення, коли йшла підготовка до прямої лінії (формат спілкування Путіна з росіянами)».

«Ми часто доходили висновку, що не скрізь чітко сформульована ця сума, тобто десь ця сума сформульована, коли людина працює за півставки, десь ще щось», – констатував представник Кремля.

«Тому узагальнювальних висновків я б не робив», – підкреслив він.

Говорячи про низькі доходи росіян, Пєсков звернув увагу на той факт, що про це йшлося в посланні глави держави до Федеральних зборів.

«На підвищення життєвого рівня та підвищення доходів спрямована ціла програма, вчора, спілкуючись з цією жінкою, президент говорив про те, що робиться. На жаль, неможливо очікувати миттєвих результатів, але робиться дуже багато для того, щоб поступально підвищувати життєвий рівень», – сказав представник Кремля.

Прессекретар президента РФ не став відповідати на запитання, як жити на 12 тисяч 130 рублів на місяць, назвавши його риторичним.

Пєсков не вважає, що питання Путіну петербуженки було провокацією. «Ні, я не думаю, що провокація», – сказав він.

Представник Кремля пояснив, що «Путін часто спілкується з людьми під час поїздок регіонами, цього разу в Санкт-Петербурзі, після того як він поклав квіти до пам’ятника Собчаку, він побачив, що зібралися люди, і підійшов до них, щоб поспілкуватися». За словами Пєскова, серед присутніх була жінка, яка «абсолютно спокійно, абсолютно вдумливо говорила з президентом, давала свої аргументи і вислухала його аргументи».