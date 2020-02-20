Російські медики зафіксували аномальну кількість божевільних в районі Кремля



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18 лютого 67-річний російський пенсіонер в районі Кремля почав викрикувати, що він «другий бог» у віці 168 років і прийшов карати Землю

Російські медики пояснили, що аномально тепла зима в цьому році прискорила наступ нестабільного для хворих людей періоду

За три дні бригади швидкої допомоги тричі вивозили від стін Кремля у Москві психічно хворих людей.

Про це пише «Московський комсомолець».

Так, 17 лютого на Червоній площі 36-річний чоловік спробував прорватися до президента РФ Володимира Путіна, стверджуючи, що він є співробітником ФСБ, а його батько і глава держави є близькими друзями.

18 лютого 67-річний російський пенсіонер на тому ж місці почав викрикувати, що він «другий бог» у віці 168 років і прийшов карати Землю.

19 лютого 28-річний чоловік підійшов до поліцейських і повідомив, що іноземні спецслужби вимагають від нього план Росії.

«Поліцейським нічого не залишалося, як викликати профільних медиків і передавати їм затриманих», - пише ЗМІ.

Видання додає з посиланням на медиків, що почастішали подібні випадки, серед іншого, з наближенням весни. Начебто «аномально тепла зима в цьому році лише прискорила наступ нестабільного для хворих людей періоду».