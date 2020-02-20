Російські медики зафіксували аномальну кількість божевільних в районі Кремля
Російські медики пояснили, що аномально тепла зима в цьому році прискорила наступ нестабільного для хворих людей періоду
За три дні бригади швидкої допомоги тричі вивозили від стін Кремля у Москві психічно хворих людей.
Про це пише «Московський комсомолець».
Так, 17 лютого на Червоній площі 36-річний чоловік спробував прорватися до президента РФ Володимира Путіна, стверджуючи, що він є співробітником ФСБ, а його батько і глава держави є близькими друзями.
18 лютого 67-річний російський пенсіонер на тому ж місці почав викрикувати, що він «другий бог» у віці 168 років і прийшов карати Землю.
19 лютого 28-річний чоловік підійшов до поліцейських і повідомив, що іноземні спецслужби вимагають від нього план Росії.
«Поліцейським нічого не залишалося, як викликати профільних медиків і передавати їм затриманих», - пише ЗМІ.
Видання додає з посиланням на медиків, що почастішали подібні випадки, серед іншого, з наближенням весни. Начебто «аномально тепла зима в цьому році лише прискорила наступ нестабільного для хворих людей періоду».