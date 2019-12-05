У Кремлі розповіли про очікування від зустрічі Зеленського і Путіна



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За підсумками нормандського саміту може бути прийнято документ необов'язкового характеру, зазначив Пєсков

У Кремлі є стриманий оптимізм щодо перспектив російсько-українських відносин у зв'язку із запланованим у Парижі самітом у нормандському форматі, за його підсумками може бути ухвалено документ незобов’язального характеру.

Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

В ефірі телеканалу «Дождь» у четвер Пєскова запитали, чи слід очікувати «прориву« за підсумками саміту в «нормандському форматі«.

«Дивіться, якщо ви говорите «прорив у російсько-українських відносинах«, то так, є дуже обережний, дуже стриманий оптимізм», - сказав Пєсков.

Він пояснив, що лідери «вже неодноразово говорили телефоном, і це було конструктивне спілкування».

«Якщо такий самий конструктивний дух буде продовжено й під час очної зустрічі, це створить передумови для полегшеного виходу на якісь рішення, які хвилюють обидві сторони. Що це буде - ми знаємо весь набір проблем, - але яким чином це спільне розуміння буде знайдено під час зустрічі, наразі говорити передчасно», - сказав Пєсков.

Прессекретаря запитали, чи слід очікувати за підсумками саміту в Парижі «якоїсь угоди, усної чи письмової».

«Очевидно, що угоди не буде, і ніхто не очікує ніякої угоди. Це було б завищеними очікуваннями, від чого ми, до речі, дуже енергійно застерігаємо», - сказав Пєсков. Прес-секретар президента РФ наголосив, що перший позитивний момент - це вже сама зустріч.

«Друге - дійсно, було виконано домашню роботу, і певний документ, поки що рано говорити, як його буде названо, але певний документ, можливо, буде ухвалено за підсумками зустрічі. Це незобов’язальний документ, незобов’язальна угода», - сказав Пєсков.

При цьому, за його словами, «у будь-якому разі, в ньому можна очікувати, що будуть зафіксовані якісь точки, щодо яких є спільне розуміння».

«Це не означає, що спільне розуміння абсолютно за всіма аспектами цієї складної проблеми», - сказав він.

Так чи так, за його словами, «відбудуться окремі двосторонні зустрічі президента Путіна з усіма учасниками «нормандського формату», що також дуже цінно в нинішній ситуації».