В окупованому Криму Катерина II почала руйнуватися: що трапилось

Окупаційна влада Сімферополя наполягає на тому, аби монумент «обстежили»

Пам'ятник російській імператриці Катерині II, який в 2016 році за «народні кошти» встановили в окупованому Сімферополі, вже почав руйнуватися. Про це повідомляє сайт Асоціації реінтеграції Криму.

Відзначається, що на створення 10-метрової багатофігурної композиції вагою в сім тонн в 2016 році було зібрано близько 46 млн рублів (близько 17 млн грн).

Окупаційна влада міста пояснила стан пам'ятника тим, що «для обстеження монумента необхідні фахівці, щоб не завдати ще більшої шкоди» і запевнила, що знає про проблему.

Додамо, що на сторінках двох підручників з історії України для 9 і 10 класу знайшли карту України без Криму.

Помилку знайшли історики Віталій Скальський і Валерій Рижков.

Йдеться про підручники видавництва «Грамота» авторства доктора історичних наук, професора Олексія Струкевича, видані у 2018 році.