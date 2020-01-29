У Кропивницькому будівельник упав з даху дев'ятиповерхівки (фото)



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Фото: УНН

На даху постраждалий демонтував будівельне обладнання після ремонту

Чоловік упав із даху дев'ятиповерхового будинку у Кропивницькому у вівторок, повідомляє УНН.

У Ленінському районному суді, який теж розташовується в цій будівлі, повідомили, що на даху постраждалий демонтував будівельне обладнання після ремонту. Суд не є замовником цих робіт.

Чоловік упав на мішки з будівельним сміттям. Працівники суду негайно викликали швидку і поліцію. Коли постраждалого забирали медики, він був при тямі. Однак, сильно стогнав. Чоловіка госпіталізували до обласної лікарні. Там повідомили, що стан потерпілого нині тяжкий. Жодних прогнозів лікарі поки не роблять.

Фото: УНН

«Вивезли його з операційної, він поки в медикаментозному сні, підключили йому апаратне дихання, стан його тяжкий. Там травматичний шок у нього, закрита травма грудної клітини, закрита травма живота, йому видалили селезінку, бо був розрив селезінки, перелом шостого і сьомого ребра зліва», - прокоментувала головлікар обласної лікарні Лариса Андреєва.