У МОЗ розповіли, куди з аеропорту будуть госпіталізовувати пасажирів з коронавірусом



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Медики отримують інформацію про ситуацію на борту ще до його приземлення літака

Фахівці, які будуть доставляти пацієнтів з підозрою на коронавірус у лікарняний заклад, матимуть спецодяг

У разі виявлення в аеропорту пасажирів з підозрою на коронавірус, вони будуть доправлені в певні лікарні. У Києві це Олександрівська клінічна лікарня.

Про це заявив генеральний директор Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін.

Він зазначив, що медики отримують інформацію про ситуацію на борту ще до його приземлення.

«За півгодини до того, як буде приземлення повітряного судна, проходить інформування в рамках аеропорту щодо ситуації на борту. Також заповнюється вся необхідна документація. Для повітряних суден є документ, передбачений міжнародно-санітарними правилами, який називається повітряна декларація судна, у ній є спеціальна медична частина. Вона заповнюється, туди заноситься інформація про всі скарги, які надходили протягом польоту. Коли ця інформація внесена, передана на землю, дається дозвіл на приземлення цього літака», - сказав Кузін.

Він зазначив, що, отримавши цю інформацію, лікар-епідеміолог заходить і проводить переговори з бортпровідником, опитуючи при необхідності осіб, у яких є підозра на інфекційне захворювання або певні скарги.

За його словами, фахівці, які будуть доставляти пацієнтів з підозрою на коронавірус у лікарняний заклад, матимуть спецодяг. Пацієнти будуть скеровані в певні лікарні.

«Щодо певних лікарень є маршрути. Наприклад у місті Києві така клініка - Олександрівська клінічна лікарня, є певні ліжка, на які госпіталізуються такі пацієнти», - зазначив голова Центру громадського здоров’я МОЗ.

Станом на 25 січня від коронавірусу у Китаї загинули вже 39 людей, число інфікованих становить 729 осіб.

Як відомо, коронавірус дістався Європи: підтверджено два випадки зараження у Франції. Також Непал повідомив про перший випадок зараження на коронавірус.

Зазначимо, що в Україні зафіксовано три випадки підозри на коронавірус.

Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.

Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.

Джерело: УНН