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    У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, скільки людей померли від грипу за останні чотири місяці

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    У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, скільки людей померли від грипу за останні чотири місяці

    З 30 вересня 2019 до 19 січня 2020 перехворіло 6,2% населення України й ушпиталено 67 113 осіб, з них 78,7% - діти у віці до 17 років

    В Україні 11 осіб померли від ускладнень грипу з початку жовтня 2019 року. Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

    «11 людей померли від ускладнень грипу з початку епідсезону станом на 22 січня 2020 року. З 30 вересня 2019 до 19 січня 2020 перехворіло 6,2% населення України й ушпиталено 67 113 осіб, з них 78,7% - діти у віці до 17 років», - йдеться в ньому.

    Найбільш частим ускладненням грипу є пневмонія, яка іноді може за 4-5 днів призвести до летального результату.

    Серцева недостатність також нерідко розвивається внаслідок ускладнень грипу.

    У повідомленні наголошується, що в разі перших ознак захворювання (раптовий початок хвороби, головний біль, ломота в м'язах і суглобах, біль у горлі, підвищення температури тіла до 38°С і більше, кашель, в окремих випадках - блювота і понос) потрібно обов'язково звернутися до сімейного лікаря, оскільки самолікування може бути небезпечним для здоров'я.

    Як повідомлялось, кількість хворих на грип та гострі респіраторно-вірусні захворювання в Києві збільшилася на 35% до 9 176 осіб 13-19 січня.

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