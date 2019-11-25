Мешканці Кам'янського через відсутність опалення вийшли на протест



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Акція протесту у Кам'янському Фото: sobitie.com.ua

До пікетувальників вийшов начальник Кам'янського РЕМ ДТЕК «Дніпровські електромережі» Микола Шумейко

У Кам'янському на Дніпропетровщині досі без опалення кілька сотень квартир. Через холод у помешканнях люди вийшли на акцію протесту та перекрили одну з центральних вулиць міста.

Про це повідомляє «5 канал».

На акцію зібралися жителі багатоквартирних будинків одного мікрорайону. В їх будинках, скаржаться, холодно. Торік два мікрорайони влада вирішила перевести на індивідуальне електричне опалення, проте з переобладнанням запізнилася. Потім вирішили підключити квартири до центрального, проте й ці роботи вчасно не виконали.

Частина мешканців встановила у квартирах індивідуальне електроопалення, інші так само, як в попередні роки, чекають на появу тепла в централізованій системі опалення.

У підсумку опалення мешканці не мають ніякого.

«Три доби не було світла. Його вмикають на дві години – є світло. Потім це холоднеча страшенна. Електроопалення не вмикається. Дзвонимо – ведуться ремонтні роботи. В 5 вечора немає. Ми поставили, ми заплатили 24 тисячі за опалення. Ми не можемо ним користуватися. Тому що включаємо – вибиває», - розповіла мешканка Кам'янського Світлана Плитка.

У свою чергу мешканка Кам'янського Наталя Задорожна каже: «Ми стали заручниками в цій ситуації. Тому що люди, які на центральному опаленні, вони його не отримують. І люди, які поставили опалення. При цьому, у людей, у яких стоять газові котли – вони теж не тягнуть».

Тим часом начальник Кам'янського РЕМ ДТЕК «Дніпровські електромережі» Микола Шумейко пояснив: «У зв'язку з тим, що переклад під програму індивідуального опалення зайшов в листопаді місяці, термін дуже короткий. За два тижні ми не можемо здійснити розбудову мережі і посилити. На це потрібен час. Багато клієнтів не отримали тепло і вирішили знову включитися в розетки (включати обігрівачі – ред.). Це призвело до зростання напруги в мережах. Наші кабелі не були розраховані на такі потужності – і вони погоріли».

До слова, в Україні станом на ранок понеділка, 25 листопада, повністю підключені до опалення 20 областей.