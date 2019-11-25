У Світловодську залишилися без опалення 13 тисяч мешканців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Аварійно-відновлювальні роботи тривають на 13 ділянках трубопроводу Фото: ГУ ДСНС України у Кіровоградській області

Рятувальники розгорнули сім пунктів обігріву

У Світловодську на Кіровоградщині 13 тисяч жителів залишилися без опалення через пориви трубопроводу внутрішньобудинкових і міжбудинкових мереж централізованого теплопостачання.

Про це 25 листопада повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Кіровоградській області.

«На місці поривів теплотраси відбувся повний аналіз ситуації. Станом на 17:00 аварійно-відновлювальні роботи тривають на 13 ділянках, над їх ліквідацією працюють 13 бригад. Залучено аварійно-рятувальну, інженерну та пожежну техніку», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що розгорнуто сім пунктів обігріву.

«Близько 100 рятувальників та більше двох десятків одиниць техніки працюють задля того, щоб в домівках людей було тепло», - додали в ДСНС.

До слова, в Україні станом на ранок понеділка, 25 листопада, повністю підключені до опалення 20 областей.