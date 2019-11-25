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    У Світловодську залишилися без опалення 13 тисяч мешканців

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    <p>Аварійно-відновлювальні роботи тривають на 13 ділянках трубопроводу</p> - У Світловодську залишилися без опалення 13 тисяч мешканців

    Аварійно-відновлювальні роботи тривають на 13 ділянках трубопроводу

    Фото: ГУ ДСНС України у Кіровоградській області

    Рятувальники розгорнули сім пунктів обігріву

    У Світловодську на Кіровоградщині 13 тисяч жителів залишилися без опалення через пориви трубопроводу внутрішньобудинкових і міжбудинкових мереж централізованого теплопостачання.

    Про це 25 листопада повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Кіровоградській області.

    «На місці поривів теплотраси відбувся повний аналіз ситуації. Станом на 17:00 аварійно-відновлювальні роботи тривають на 13 ділянках, над їх ліквідацією працюють 13 бригад. Залучено аварійно-рятувальну, інженерну та пожежну техніку», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що розгорнуто сім пунктів обігріву.

    «Близько 100 рятувальників та більше двох десятків одиниць техніки працюють задля того, щоб в домівках людей було тепло», - додали в ДСНС.

    До слова, в Україні станом на ранок понеділка, 25 листопада, повністю підключені до опалення 20 областей.

    ДСНС опалювальний сезон опалення Кіровоградщина
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