У Кропивницькому правоохоронці затримали банду рекетирів



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Спецназівці з КОРДу затримали бандитів Фото: Нацполіція України

До складу угруповання входили троє уродженців інших держав

У Кропивницькому поліція затримала міжетнічне злочинне угруповання, яке займалося здирництвом чужого майна і загрожувало насильством.

Про це повідомляє управління Нацполіціі в Кіровоградській області.

«До складу угруповання входили троє уродженців інших держав - раніше неодноразово судимі громадяни, які мають стійкі зв'язки з кримінальним світом. 11 лютого чоловіки приїхали в торговий центр для зустрічі з жителем Кропивницького. Спільники безпідставно вимагали від чоловіка 20 тисяч гривень і отримали частину коштів», - йдеться в повідомленні.

Із залученням спецпідрозділу КОРД вимагачів затримали на місці злочину безпосередньо після передачі грошей. Правоохоронці перевіряють причетність затриманих до скоєння тяжких і особливо тяжких злочинів на території Кіровоградської та інших областей.

Порушено кримінальну справу за статтею про вимагання (ч.2 ст.189 КК України). Підозрюваним загрожує від трьох до семи років в'язниці.

Раніше у Львівській області правоохоронці затримали членів угруповання, які вимагали гроші у заробітчан, котрі повернулися з-за кордону. Під час обшуку було вилучено понад 50 тисяч доларів.