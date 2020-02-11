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    У Кропивницькому правоохоронці затримали банду рекетирів

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    Спецназівці з КОРДу затримали бандитів - У Кропивницькому правоохоронці затримали банду рекетирів
    Спецназівці з КОРДу затримали бандитів
    Фото: Нацполіція України

    До складу угруповання входили троє уродженців інших держав

    У Кропивницькому поліція затримала міжетнічне злочинне угруповання, яке займалося здирництвом чужого майна і загрожувало насильством.

    Про це повідомляє управління Нацполіціі в Кіровоградській області.

    «До складу угруповання входили троє уродженців інших держав - раніше неодноразово судимі громадяни, які мають стійкі зв'язки з кримінальним світом. 11 лютого чоловіки приїхали в торговий центр для зустрічі з жителем Кропивницького. Спільники безпідставно вимагали від чоловіка 20 тисяч гривень і отримали частину коштів», - йдеться в повідомленні.

    Із залученням спецпідрозділу КОРД вимагачів затримали на місці злочину безпосередньо після передачі грошей. Правоохоронці перевіряють причетність затриманих до скоєння тяжких і особливо тяжких злочинів на території Кіровоградської та інших областей.

    Порушено кримінальну справу за статтею про вимагання (ч.2 ст.189 КК України). Підозрюваним загрожує від трьох до семи років в'язниці.

    Раніше у Львівській області правоохоронці затримали членів угруповання, які вимагали гроші у заробітчан, котрі повернулися з-за кордону. Під час обшуку було вилучено понад 50 тисяч доларів.

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