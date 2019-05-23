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    У лікарні Дніпра помер важкопоранений боєць зі Львова

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    <span>В лікарні імені Мечникова помер боєць зі Львівщини</span><br /><br /> - У лікарні Дніпра помер важкопоранений боєць зі Львова
    В лікарні імені Мечникова помер боєць зі Львівщини

    Лікарі боролись за життя військового п'ять діб

    У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. Мечникова помер важкопоранений військовий зі Львова, за життя якого боролися п’ять діб.

    Про це заступник головного лікаря обласної клінічної лікарні імені Мечникова Олександр Толубаєв повідомив у Facebook.

    «Тривала нейрохірургічна операція, складна боротьба за життя в реанімації. Вдень і вночі анестезіологи і нейрохірурги робили все, навіть неможливе, з надією на покращення, з вірою в життя. На жаль, цього разу смерть була сильніша. Серце Романа зупинилось о 23.15. Сум, біль. Вічна слава Герою», - написав Толубаєв.

    48-річний боєць Роман отримав важке черепно-мозкове поранення поблизу селища Кримське на Луганщині внаслідок порушення режиму припинення вогню військовими формуваннями РФ.

    «О другій годині ночі куля підкосила досвідченого бійця. Попадання в лоб. Вхідний над правим оком. Вихідний - з лівої скроні», - описав поранення головлікар лікарні Сергій Риженко.

    18 травня його доправили до лікарні одразу в реанімаційне відділення. У Романа була глибока кома, дихав на апараті ШВЛ. Після чотиригодинної операції з’явилось ледь помітне покращення, кома І ступеню. Майже п'ять діб нейрохірурги наполегливо працювали, аби врятувати його життя.

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