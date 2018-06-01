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    У лікарні в Дніпрі померли двоє поранених на Донбасі бійців ЗСУ

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    У лікарні в Дніпрі померли двоє поранених на Донбасі бійців ЗСУ

    Лікарі не змогли врятувати 47-річного Юрія Довганика та 34-річного Костянтина Гранова

    У Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова померли двоє військовослужбовців, які отримали поранення на Донбасі.

    Про це повідомила у Facebook радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

    Лікарі не змогли врятувати бійця 24 бригади 47-річного Юрія Довганика,  який отримав осколкове поранення під час ворожого обстрілу 22 травня.

    Також через кульове поранення в голову від ворожого снайпера, отримане 27 травня, помер боєць 92 бригади 34-річний Костянтин Гранов.

    «Поранення голови були несумісними з життям, лікарі боролися до останньої хвилини», - написала Губа, висловивши співчуття родинам і побратимам героїв та медичному песоналу.

    Нагадаємо,  за минулу добу на Донбасі зафіксовано 26 обстрілів, трьох бійців операції Об'єднаних сил поранено.

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