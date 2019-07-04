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    У Запоріжжі суд арештував чоловіка, який підпалив свою дівчину

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    У Запоріжжі суд арештував чоловіка, який підпалив свою дівчину

    Зараз 22-річна постраждала на межі життя та смерті у реанімації. Лікарі жодних прогнозів не дають

    У Запоріжжі обрали запобіжний захід чоловіку, який на вулиці підпалив свою наречену. Підозрюваний два місяці проведе під арештом.

    На суді затриманий плакав, просив вибачення та водночас заперечував провину, повідомляє ТСН.

    28-річний Віталій Чайковський намагався пояснити суду, навіщо купив пляшку із бензином та облив свою дівчину. Підпал стався просто під вікнами багатоповерхівки, де вони разом жили.

    Чоловік пояснив в суді: він посварився з дівчиною, випив і вирішив її провчити.

    «Не хотів підпалювати нікого. Я хотів налякати, тим самим скріпити стосунки ці. Вона поруч стояла зі мною. Дістав сигарету і припалював. Ми спалахнули удвох. Зняв футболку, допомагав гасити її», - розповів Віталій суддям.

    Зазнчається, що 22-річна Анастасія розповідала про свої стосунки у соцмережах, викладала світлини, яка вона щаслива і заручена. Водночас там же зізнавалася: закохані доволі часто сварилися.

    Зараз дівчина на межі життя та смерті у реанімації. Лікарі жодних прогнозів не дають.

    «Стан край важкий. Вона продовжує перебувати в опіковому шоці. Величезний відсоток опіку. Опіки всі глибокі. Уражено практично все тіло полум'ям», - повідомив завідувач опікового відділення міської лікарні Андрій Сех.

    За замах на навмисне вбивство затриманому загрожує 15 років ув'язнення.

    Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі під час сварки чоловік облив свою співмешканку займистою речовиною та підпалив її. Постраждала отримала 90% опіків тіла.

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