У Запоріжжі суд арештував чоловіка, який підпалив свою дівчину



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Зараз 22-річна постраждала на межі життя та смерті у реанімації. Лікарі жодних прогнозів не дають

У Запоріжжі обрали запобіжний захід чоловіку, який на вулиці підпалив свою наречену. Підозрюваний два місяці проведе під арештом.

На суді затриманий плакав, просив вибачення та водночас заперечував провину, повідомляє ТСН.

28-річний Віталій Чайковський намагався пояснити суду, навіщо купив пляшку із бензином та облив свою дівчину. Підпал стався просто під вікнами багатоповерхівки, де вони разом жили.

Чоловік пояснив в суді: він посварився з дівчиною, випив і вирішив її провчити.

«Не хотів підпалювати нікого. Я хотів налякати, тим самим скріпити стосунки ці. Вона поруч стояла зі мною. Дістав сигарету і припалював. Ми спалахнули удвох. Зняв футболку, допомагав гасити її», - розповів Віталій суддям.

Зазнчається, що 22-річна Анастасія розповідала про свої стосунки у соцмережах, викладала світлини, яка вона щаслива і заручена. Водночас там же зізнавалася: закохані доволі часто сварилися.

Зараз дівчина на межі життя та смерті у реанімації. Лікарі жодних прогнозів не дають.

«Стан край важкий. Вона продовжує перебувати в опіковому шоці. Величезний відсоток опіку. Опіки всі глибокі. Уражено практично все тіло полум'ям», - повідомив завідувач опікового відділення міської лікарні Андрій Сех.

За замах на навмисне вбивство затриманому загрожує 15 років ув'язнення.

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі під час сварки чоловік облив свою співмешканку займистою речовиною та підпалив її. Постраждала отримала 90% опіків тіла.