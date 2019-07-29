У липні Нацбанк купив $760 млн на міжбанку



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У 2019 купівля валюти НБУ перевищила її продаж в 10 разів

Національний банк за минулий тиждень купив на міжбанку 261,2 мільйона доларів, що в 6,5 рази більше від показника тижнем раніше.

Усього з початку місяця регулятор придбав на міжбанку 760,9 мільйона доларів і не продавав валюту.

У 2019 купівля валюти НБУ перевищила її продаж на 2,168 мільярда доларів, або в 10 разів.

Нагадаємо, за підсумками червня Україна різко наростила міжнародні резерви - на $1,2 млрд до $20,639 млрд. Резерви вдалося збільшити завдяки розміщенню єврооблігацій і купівлі валюти на міжбанку. Крім того, згідно з роз’ясненням регулятора, завдяки сприятливій ситуації на валютному ринку Нацбанк зміг поповнювати резерви за рахунок інтервенцій на міжбанківському валютному ринку загалом на 322,3 мільйона доларів.

Також нагадаємо, що Україна у червні виплатила 157,5 млн боргу МВФ. Окрім виплати боргів МВФ, Україна сплатила 952,4 мільйона доларів на погашення державних боргів. З них 773,6 мільйона доларів виплатили за облігації внутрішньої державної позики.

Нагадаємо, 27 травня в Україні запрацювала система міжнародного депозитарію Clearstream, завдяки якій іноземні інвестори можуть купувати українські державні цінні папери та розраховуватися за ними через цю систему.



