Україна у червні виплатила 157,5 млн боргу МВФ



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Кошти сплатили на обслуговування кредитів, отриманих в межах програм співпраці між Україною та МВФ

У червні 2019 року Україна сплатила на користь Міжнародного валютного фонду 157,5 мільйона доларів.

Про це повідомляє Національний банк України.

Кошти сплатили на обслуговування кредитів, отриманих в межах програм співпраці між Україною та МВФ.

Зазначимо, що останній транш МВФ Україна отримала ще наприкінці 2018 року, коли затвердили останню програму співпраці.

Окрім виплати боргів МВФ, Україна сплатила 952,4 мільйона доларів на погашення державних боргів. З них 773,6 мільйона доларів виплатили за облігації внутрішньої державної позики.

Виплата боргів зменшила обсяг міжнародних резервів України, однак за допомогою залучення нових позик, зокрема випуску євробондів Україною, за підсумками червня 2019 року міжнародні резерви зросли на 6,4% або 1,2 мільярда доларів.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд має намір продовжити переговори щодо співпраці з Україною у другій половині вересня - після позачергових виборів Верховної Ради і можливого призначення нового складу Кабінету Міністрів.