Міжнародні резерви України в червні зросли на $1,2 млрд



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Міжнародні резерви зросли завдяки надходженням від розміщення облігацій зовнішньої і внутрішньої позики

Міжнародні резерви України протягом червня зросли на 1,2 мільярда та сягнули понад 20,6 мільярда доларів в гривневому еквіваленті, повідомляє Національний банк України.

Таким чином, йдеться в повідомленні, за перший місяць літа обсяг резервів зріс на 6,4%.

За даними центрального банку, міжнародні резерви зросли завдяки надходженням від розміщення облігацій зовнішньої і внутрішньої позики та сприятливому курсу валют.

«У червні надходження від розміщення облігацій внутрішньої і зовнішньої державної позики становили 1 612,4 мільйона доларів США. Зокрема, від розміщення єврооблігацій отримано 1 мільярдів євро, від ОВДП – 325,8 мільйона доларів США і 148 мільйонів євро», – повідомляє НБУ.

Крім того, згідно з роз’ясненням регулятора, завдяки сприятливій ситуації на валютному ринку Нацбанк зміг поповнювати резерви за рахунок інтервенцій на міжбанківському валютному ринку загалом на 322,3 мільйона доларів.

Міжнародні резерви України у червні зросли на 1,2 млрд дол. США до 20,6 млрд дол. США. Зростання відбулося завдяки насамперед розміщенню Урядом єврооблігацій і купівлі Національним банком валюти на міжбанківському ринку. https://t.co/nORQXxu6gs pic.twitter.com/HYG4crt8Z7 — Національний банк України (@NBUkraine) 5 липня 2019 р.

«Станом на 1 липня 2019 року обсяг міжнародних резервів покриває 3,4 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку», – стверджують у НБУ.

Нагадаємо, 27 травня в Україні запрацювала система міжнародного депозитарію Clearstream, завдяки якій іноземні інвестори можуть купувати українські державні цінні папери та розраховуватися за ними через цю систему.