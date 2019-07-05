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    Економіка та фінанси

    Міжнародні резерви України в червні зросли на $1,2 млрд

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    Міжнародні резерви України в червні зросли на $1,2 млрд

    Міжнародні резерви зросли завдяки надходженням від розміщення облігацій зовнішньої і внутрішньої позики

    Міжнародні резерви України протягом червня зросли на 1,2 мільярда та сягнули понад 20,6 мільярда доларів в гривневому еквіваленті, повідомляє Національний банк України.

    Таким чином, йдеться в повідомленні, за перший місяць літа обсяг резервів зріс на 6,4%.

    За даними центрального банку, міжнародні резерви зросли завдяки надходженням від розміщення облігацій зовнішньої і внутрішньої позики та сприятливому курсу валют.

    «У червні надходження від розміщення облігацій внутрішньої і зовнішньої державної позики становили 1 612,4 мільйона доларів США. Зокрема, від розміщення єврооблігацій отримано 1 мільярдів євро, від ОВДП – 325,8 мільйона доларів США і 148 мільйонів євро», – повідомляє НБУ.

    Крім того, згідно з роз’ясненням регулятора, завдяки сприятливій ситуації на валютному ринку Нацбанк зміг поповнювати резерви за рахунок інтервенцій на міжбанківському валютному ринку загалом на 322,3 мільйона доларів.

    «Станом на 1 липня 2019 року обсяг міжнародних резервів покриває 3,4 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку», – стверджують у НБУ.

    Нагадаємо, 27 травня в Україні запрацювала система міжнародного депозитарію Clearstream, завдяки якій іноземні інвестори можуть купувати українські державні цінні папери та розраховуватися за ними через цю систему.

    Національний банк валютні операції фінанси
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