У Лісабоні проходить перший півфінал «Євробачення»
- Вчора, 23:09
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Сьогодні виступлять представники 19 країнСьогодні ввечері в португальському Лісабоні проходить перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення».
Про це повідомляється на сайті конкурсу.
Трансляція першого півфіналу розпочалася о 22:00 за київським часом.
Сьогодні виступлять представники 19 країн: Азербайджану, Ісландії, Албанії, Бельгії, Чехії, Литви, Ізраїлю, Білорусі, Естонії, Болгарії, Македонії, Хорватії, Австрії, Греції, Фінляндії, Вірменії, Швейцарії, Ірландії та Кіпру. У фінал вийдуть 10 учасників.
Представник від України Melovin виступить у другому півфіналі, який відбудеться 10 травня. Фінальний виступ заплановано на 12 травня.
Букмекери назвали фаворитів першого півфіналу міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2018».
Після «Євробачення» Melovin виступить на одній сцені з Джоном Ньюменом.
Усі пісні учасників першого півфіналу «Євробачення-2018» (відео)