У Лісабоні проходить перший півфінал «Євробачення»

Сьогодні виступлять представники 19 країн

Сьогодні ввечері в португальському Лісабоні проходить перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення». Про це повідомляється на сайті конкурсу. Трансляція першого півфіналу розпочалася о 22:00 за київським часом. Сьогодні виступлять представники 19 країн: Азербайджану, Ісландії, Албанії, Бельгії, Чехії, Литви, Ізраїлю,