У Литві почалися великомасштабні навчання НАТО



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Навчання Залізний вовк-2019 триватимуть два тижні Фото: kariuomene.kam.lt

Навчання пройдуть на полігоні в районі міста Пабраде (східна частина Литви біля кордону з Білоруссю)

Великомасштабні військові маневри Gelezinis Vilkas 2019 (Залізний вовк-2019) за участю близько 4 тисяч військовослужбовців з 10 країн і більше тисячі одиниць техніки розпочалися в Литві і триватимуть два тижні.

Про це повідомило командування литовської армії в суботу, 8 червня.

«Метою навчань, у яких задіяні підрозділи Збройних сил Литви, а також особовий склад і техніка союзників по НАТО, є інтеграція всіх цих сил і засобів у єдину бойову систему, здатну ефективно планувати і виконувати бойові завдання», - йдеться в повідомленні.

У найбільших для Литви в поточному році маневрах, окрім литовських військових, беруть участь військовослужбовці США, Великобританії, Німеччини, Бельгії, Данії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Чехії та Естонії. Частина з них входить до складу розквартированого в Литві зведеного батальйону НАТО передового базування.

Навчання пройдуть на полігоні в районі міста Пабраде (східна частина Литви біля кордону з Білоруссю) і на полігоні Гайжюнай (центр країни).

Військова техніка з місць постійної дислокації в район навчань пройде цивільними автострадами в супроводі військової поліції.

Частина епізодів маневрів пройде за погодженням з місцевою владою на прилеглих до полігонів цивільних територіях.

Литва попередньо направила запрошення спостерігати за навчаннями Білорусі, Росії, Фінляндії та Швеції.