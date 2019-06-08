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    У Литві почалися великомасштабні навчання НАТО

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    Навчання Залізний вовк-2019 триватимуть два тижні - У Литві почалися великомасштабні навчання НАТО
    Навчання Залізний вовк-2019 триватимуть два тижні
    Фото: kariuomene.kam.lt

    Навчання пройдуть на полігоні в районі міста Пабраде (східна частина Литви біля кордону з Білоруссю)

    Великомасштабні військові маневри Gelezinis Vilkas 2019 (Залізний вовк-2019) за участю близько 4 тисяч військовослужбовців з 10 країн і більше тисячі одиниць техніки розпочалися в Литві і триватимуть два тижні.

    Про це повідомило командування литовської армії в суботу, 8 червня.

    «Метою навчань, у яких задіяні підрозділи Збройних сил Литви, а також особовий склад і техніка союзників по НАТО, є інтеграція всіх цих сил і засобів у єдину бойову систему, здатну ефективно планувати і виконувати бойові завдання», - йдеться в повідомленні.

    У найбільших для Литви в поточному році маневрах, окрім литовських військових, беруть участь військовослужбовці США, Великобританії, Німеччини, Бельгії, Данії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Чехії та Естонії. Частина з них входить до складу розквартированого в Литві зведеного батальйону НАТО передового базування.

    Навчання пройдуть на полігоні в районі міста Пабраде (східна частина Литви біля кордону з Білоруссю) і на полігоні Гайжюнай (центр країни).

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    У Литві почалися великомасштабні навчання НАТО
    У Литві почалися великомасштабні навчання НАТО
    У Литві почалися великомасштабні навчання НАТО
    Фото: kariuomene.kam.lt

    Військова техніка з місць постійної дислокації в район навчань пройде цивільними автострадами в супроводі військової поліції.

    Частина епізодів маневрів пройде за погодженням з місцевою владою на прилеглих до полігонів цивільних територіях.

    Литва попередньо направила запрошення спостерігати за навчаннями Білорусі, Росії, Фінляндії та Швеції.

    США НАТО військові військова техніка Литва навчання
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