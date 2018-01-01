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    У Литві запустили сайт «Ватники» для «виловлювання» російської пропаганди

    У ЗМІ вже заявили про подібність литовського проекту з українським сайтом «Миротворець»
    У Литві запустили сайт «Ватники» для відстеження російської пропаганди. Про це повідомляється на vatnikas.lt. «Мета цієї сторінки в Facebook і веб-сайту - регулярно, інтенсивно і жорстоко встановлювати «ватників» і боротися з їхньою пропагандою, яку вони поширюють законними засобами», - заявили розробники сайту
    • Сьогодні, 20:24
    • Розсилка

    У ЗМІ вже заявили про подібність литовського проекту з українським сайтом «Миротворець»

    У Литві запустили сайт «Ватники» для відстеження російської пропаганди. Про це повідомляється на vatnikas.lt.

    «Мета цієї сторінки в Facebook і веб-сайту - регулярно, інтенсивно і жорстоко встановлювати «ватників» і боротися з їхньою пропагандою, яку вони поширюють законними засобами», - заявили розробники сайту vatnikas.lt.

    Відзначимо, у ЗМІ вже заявили про подібність даного проекту з українським сайтом «Миротворець», де збирається інформація на так званих прихильників «Русского мира», а також посібників і учасників незаконних терористичних організацій на території ОРДЛО.

    На сайті буде публікуватися інформація про тих, хто поширює ворожу пропаганду, дезінформацію і робить спроби таким чином впливати на користувачів. Вона буде публікуватися на сайті, а також у соціальній мережі Facebook.

    Розробники ресурсу побажали залишитися анонімними.

    На сьогоднішній день на сайті зібрані дані на 155 «ватників» і 13 спільнот.

    Активісти сайту аналізують інформацію за відкритими критеріям, серед яких заперечення певних дат в історії Литви, перебільшення політики Радянського Союзу, а також піднесення культу особи диктаторів, зокрема Йосипа Сталіна.

     

    Сайт «Миротворець» відкритий в 2014 році український сайт. Сайт позиціонує себе як інтернет-представництво Центру досліджень злочинів проти основ національної безпеки України, світу, безпеки громадян. Сайт містить відкриту базу особистих даних людей, зібрану нелегальним шляхом (хакінг, фішинг) і засобами розвідки за відкритими джерелами і опубліковану без згоди тих людей, чиї дані опубліковані, і яких автори називають сепаратистами або агентами Кремля. 

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