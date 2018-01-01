У Литві запустили сайт «Ватники» для «виловлювання» російської пропаганди

У ЗМІ вже заявили про подібність литовського проекту з українським сайтом «Миротворець»

У Литві запустили сайт «Ватники» для відстеження російської пропаганди. Про це повідомляється на vatnikas.lt. «Мета цієї сторінки в Facebook і веб-сайту - регулярно, інтенсивно і жорстоко встановлювати «ватників» і боротися з їхньою пропагандою, яку вони поширюють законними засобами», - заявили розробники сайту



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У ЗМІ вже заявили про подібність литовського проекту з українським сайтом «Миротворець»

У Литві запустили сайт «Ватники» для відстеження російської пропаганди. Про це повідомляється на vatnikas.lt.

«Мета цієї сторінки в Facebook і веб-сайту - регулярно, інтенсивно і жорстоко встановлювати «ватників» і боротися з їхньою пропагандою, яку вони поширюють законними засобами», - заявили розробники сайту vatnikas.lt.

Відзначимо, у ЗМІ вже заявили про подібність даного проекту з українським сайтом «Миротворець», де збирається інформація на так званих прихильників «Русского мира», а також посібників і учасників незаконних терористичних організацій на території ОРДЛО.

На сайті буде публікуватися інформація про тих, хто поширює ворожу пропаганду, дезінформацію і робить спроби таким чином впливати на користувачів. Вона буде публікуватися на сайті, а також у соціальній мережі Facebook.

Розробники ресурсу побажали залишитися анонімними.

На сьогоднішній день на сайті зібрані дані на 155 «ватників» і 13 спільнот.

Активісти сайту аналізують інформацію за відкритими критеріям, серед яких заперечення певних дат в історії Литви, перебільшення політики Радянського Союзу, а також піднесення культу особи диктаторів, зокрема Йосипа Сталіна.