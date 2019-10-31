НАБУ і САП просять суд заарештувати Дубневича з альтернативою застави 93 млн грн
Ярославу Дубневичу вже вручили клопотання про обрання запобіжного заходу
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) подали клопотання до суду про взяття депутата Верховної Ради Ярослава Дубневича (депутатська група «За майбутнє») під варту з альтернативою застави 93 млн грн. Про це повідомило джерело в правоохоронних органах.
«Йому (Дубневичу) вже вручили клопотання про обрання запобіжного заходу», - сказав співрозмовник.
Клопотання подано до Вищого антикорупційного суду.
САП і НАБУ просять суд обрати Дубневичу запобіжний захід у вигляді арешту і встановити альтернативний заставу в розмірі 93 млн гривень.
Як повідомлялось, Рада зняла недоторканність із депутата Дубневича («За майбутнє») і дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності.
За версією слідства, дії депутата спричинили збитки держави в розмірі 93,277 млн грн.
Джерело: Українські новини