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    НАБУ і САП просять суд заарештувати Дубневича з альтернативою застави 93 млн грн

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    За версією слідства, дії Ярослава Дубневича спричинили збитки держави в розмірі 93,277 млн грн - НАБУ і САП просять суд заарештувати Дубневича з альтернативою застави 93 млн грн
    За версією слідства, дії Ярослава Дубневича спричинили збитки держави в розмірі 93,277 млн грн

    Ярославу Дубневичу вже вручили клопотання про обрання запобіжного заходу

    Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) подали клопотання до суду про взяття депутата Верховної Ради Ярослава Дубневича (депутатська група «За майбутнє») під варту з альтернативою застави 93 млн грн. Про це повідомило джерело в правоохоронних органах.

    «Йому (Дубневичу) вже вручили клопотання про обрання запобіжного заходу», - сказав співрозмовник.

    Клопотання подано до Вищого антикорупційного суду.

    САП і НАБУ просять суд обрати Дубневичу запобіжний захід у вигляді арешту і встановити альтернативний заставу в розмірі 93 млн гривень.

    Як повідомлялось, Рада зняла недоторканність із депутата Дубневича («За майбутнє») і дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності.

    За версією слідства, дії депутата спричинили збитки держави в розмірі 93,277 млн грн.

     Читайте також: Хто з депутатів голосував проти арешту нардепа Дубневича (список)

    Джерело: Українські новини

    прокуратура суд НАБУ САП Ярослав Дубневич
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