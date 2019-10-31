НАБУ і САП просять суд заарештувати Дубневича з альтернативою застави 93 млн грн



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За версією слідства, дії Ярослава Дубневича спричинили збитки держави в розмірі 93,277 млн грн

Ярославу Дубневичу вже вручили клопотання про обрання запобіжного заходу

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) подали клопотання до суду про взяття депутата Верховної Ради Ярослава Дубневича (депутатська група «За майбутнє») під варту з альтернативою застави 93 млн грн. Про це повідомило джерело в правоохоронних органах.

«Йому (Дубневичу) вже вручили клопотання про обрання запобіжного заходу», - сказав співрозмовник.

Клопотання подано до Вищого антикорупційного суду.

САП і НАБУ просять суд обрати Дубневичу запобіжний захід у вигляді арешту і встановити альтернативний заставу в розмірі 93 млн гривень.

Як повідомлялось, Рада зняла недоторканність із депутата Дубневича («За майбутнє») і дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності.

За версією слідства, дії депутата спричинили збитки держави в розмірі 93,277 млн грн.

Джерело: Українські новини