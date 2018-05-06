Постраждалих у віці 17, 22 і 27 років доставили до лікарні на сході міста

У Лондоні невідомі облили «токсичною речовиною» трьох людей, після чого їх госпіталізували. Про це повідомляє ВВС з посиланням на поліцію міста. Постраждалих у віці 17, 22 і 27 років доставили до лікарні на сході міста. Напад стався в ніч на 6 травня в окрузі Хакні, якою саме речовиною облили постраждалих поки не



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Британська поліція, фото ілюстративне

Постраждалих у віці 17, 22 і 27 років доставили до лікарні на сході міста

У Лондоні невідомі облили «токсичною речовиною» трьох людей, після чого їх госпіталізували.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на поліцію міста.

Постраждалих у віці 17, 22 і 27 років доставили до лікарні на сході міста. Напад стався в ніч на 6 травня в окрузі Хакні, якою саме речовиною облили постраждалих поки не відомо.

При цьому, як запевнили в поліції, «токсична речовина», яку використовував невідомий, не є кислотою. Як зазначає видання, за фактом нападу поки ніхто не затриманий.

Нагадаємо, ввечері 2 травня в результаті вибуху на півночі Лондона під час єврейського свята Лаг ба-Омер постраждали близько 30 людей.