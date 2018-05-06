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    У Лондоні невідомі облили «токсичною речовиною» трьох людей

    Постраждалих у віці 17, 22 і 27 років доставили до лікарні на сході міста
    У Лондоні невідомі облили «токсичною речовиною» трьох людей, після чого їх госпіталізували. Про це повідомляє ВВС з посиланням на поліцію міста. Постраждалих у віці 17, 22 і 27 років доставили до лікарні на сході міста. Напад стався в ніч на 6 травня в окрузі Хакні, якою саме речовиною облили постраждалих поки не
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    <p>Британська поліція, фото ілюстративне</p>

    Британська поліція, фото ілюстративне

    Постраждалих у віці 17, 22 і 27 років доставили до лікарні на сході міста

    У Лондоні невідомі облили «токсичною речовиною» трьох людей, після чого їх госпіталізували.

    Про це повідомляє ВВС з посиланням на поліцію міста.

    Постраждалих у віці 17, 22 і 27 років доставили до лікарні на сході міста. Напад стався в ніч на 6 травня в окрузі Хакні, якою саме речовиною облили постраждалих поки не відомо.

    При цьому, як запевнили в поліції, «токсична речовина», яку використовував невідомий, не є кислотою. Як зазначає видання, за фактом нападу поки ніхто не затриманий.

    Нагадаємо, ввечері 2 травня в результаті вибуху на півночі Лондона під час єврейського свята Лаг ба-Омер постраждали близько 30 людей.

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