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    У Лондоні під час єврейського свята вибухнуло багаття, 30 постраждалих

    Близько десяти людей доставлені в лікарню з сильними опіками обличчя
    В результаті вибуху на півночі Лондона під час єврейського свята Лаг ба-Омер постраждали близько 30 людей. Про це повідомляє Daily Express. Вибух прогримів в районі Стемфорд Хілл пізно увечері 2 травня, де на святкування з традиційними багаттями та піснями зібралися близько тисячі представників єврейської громади. Вибух стався під час запалення
    • Сьогодні, 09:38
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    Близько десяти людей доставлені в лікарню з сильними опіками обличчя

    В результаті вибуху на півночі Лондона під час єврейського свята Лаг ба-Омер постраждали близько 30 людей.

    Про це повідомляє Daily Express.

    Вибух прогримів в районі Стемфорд Хілл пізно увечері 2 травня, де на святкування з традиційними багаттями та піснями зібралися близько тисячі представників єврейської громади.

    Вибух стався під час запалення святкового багаття.

    За попередньою версією слідства, причиною вибуху міг стати мобільний телефон, який впав у вогонь. Також висловлюються припущення, що хтось міг навмисно линути у вогнище легкозаймисту рідину.

    Через вибух постраждали мінімум 30 осіб: близько десяти доставлені в лікарню з сильними опіками обличчя, решті медична допомога була надана на місці.

    Джерело: РБК-Україна

    вибух Велика Британія
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