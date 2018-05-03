У Лондоні під час єврейського свята вибухнуло багаття, 30 постраждалих

Близько десяти людей доставлені в лікарню з сильними опіками обличчя

В результаті вибуху на півночі Лондона під час єврейського свята Лаг ба-Омер постраждали близько 30 людей. Про це повідомляє Daily Express. Вибух прогримів в районі Стемфорд Хілл пізно увечері 2 травня, де на святкування з традиційними багаттями та піснями зібралися близько тисячі представників єврейської громади. Вибух стався під час запалення



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Близько десяти людей доставлені в лікарню з сильними опіками обличчя

В результаті вибуху на півночі Лондона під час єврейського свята Лаг ба-Омер постраждали близько 30 людей.

Про це повідомляє Daily Express.

Вибух прогримів в районі Стемфорд Хілл пізно увечері 2 травня, де на святкування з традиційними багаттями та піснями зібралися близько тисячі представників єврейської громади.

Вибух стався під час запалення святкового багаття.

Earlier this evening we provided a mega response team to a major incident as a result of a fire explosion, alongside @Ldn_Ambulance @LAS_HART & @lfbhackney, Multiple patients were treated. pic.twitter.com/I7q0GQ14Z8 — Hatzola (@Hatzola) 2 мая 2018 г.

За попередньою версією слідства, причиною вибуху міг стати мобільний телефон, який впав у вогонь. Також висловлюються припущення, що хтось міг навмисно линути у вогнище легкозаймисту рідину.

Через вибух постраждали мінімум 30 осіб: близько десяти доставлені в лікарню з сильними опіками обличчя, решті медична допомога була надана на місці.

Джерело: РБК-Україна