У Лондоні під час єврейського свята вибухнуло багаття, 30 постраждалих
- Сьогодні, 09:38
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Близько десяти людей доставлені в лікарню з сильними опіками обличчя
В результаті вибуху на півночі Лондона під час єврейського свята Лаг ба-Омер постраждали близько 30 людей.
Про це повідомляє Daily Express.
Вибух прогримів в районі Стемфорд Хілл пізно увечері 2 травня, де на святкування з традиційними багаттями та піснями зібралися близько тисячі представників єврейської громади.
Вибух стався під час запалення святкового багаття.
Earlier this evening we provided a mega response team to a major incident as a result of a fire explosion, alongside @Ldn_Ambulance @LAS_HART & @lfbhackney, Multiple patients were treated. pic.twitter.com/I7q0GQ14Z8— Hatzola (@Hatzola) 2 мая 2018 г.
За попередньою версією слідства, причиною вибуху міг стати мобільний телефон, який впав у вогонь. Також висловлюються припущення, що хтось міг навмисно линути у вогнище легкозаймисту рідину.
Через вибух постраждали мінімум 30 осіб: близько десяти доставлені в лікарню з сильними опіками обличчя, решті медична допомога була надана на місці.
Джерело: РБК-Україна